京セラドームで観戦

プロ野球の日本ハムは24日から京セラドーム大阪でオリックスとの3連戦を戦っている。24、25日は連敗を喫したが、客席には熱狂的ファンで知られるアイドルが登場。応援団にまじって声援を送る姿が中継で抜かれると、X上でも「ガチすぎて尊敬」「さすがだなぁ…」と話題を呼んでいる。

大きな旗を振る姿がしっかりと捉えられた。日本ハムの客席にいたのは「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛。生粋の日本ハムファンとして野球ファンの間でも知られた存在だ。25日には自身のインスタグラムを更新し、24、25日に現地観戦したことを報告。「開門前に到着 まりあ 大好きなファイターズいっぱい応援できました 大好きな仲間と一緒に」などとつづっている。

中継でも熱烈応援する姿を抜かれ、X上のファンの間で話題に。「ガチすぎて尊敬する」「ここまで来るとすごいな」「いるんかい！」「こんな美人が球場にいるんだ」「さすがだなぁ…」「外野席で旗振るアイドルw」「芸能人が応援団入るのは見たことないw」「この子、応援団入ってるんだ。旗振り任されるって相当やぞ」などと驚きの声が上がっていた。

所属する「モーニング娘。’26」は翌26日に札幌でライブが予定されており、「明日ライブやのにまりあちゃん凄いなぁ」「明日札幌で昼夜の2公演あるんだぜ」「札幌公演前日に京セラドームにいるのがおかしいww」といった声もあった。日本ハムは24日は2-3、25日は2-4と2日続けて接戦を落とし、11勝14敗で5位につけている。



（THE ANSWER編集部）