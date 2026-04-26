乃木坂46一ノ瀬美空、本人役ドラマは“ありのまま” 告白シーンは「緊張しました（笑）」【『オカモテ』インタビュー前編】
乃木坂46の5期生・一ノ瀬美空が、縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」のオリジナル作品『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』に出演する。本作は、YouTubeチャンネル『岡田を追え!!』で注目を集める岡田康太を主人公に、一ノ瀬を含む個性豊かな女性たちが本人役で登場して岡田を奪い合う、新感覚の恋愛ドラマとなっている。今回のインタビューでは、本人役に挑んだ感想や、主演・岡田をはじめ、共演した女性陣5人の印象、さらに自身の注目ポイントについても語ってくれた。
【撮り下ろし】プロすぎ！あざとかわいすぎるポーズを披露した一ノ瀬美空
■「ありのままの私」本人役でのドラマ出演に「すごく楽しそう！」
――まず、今回のドラマのオファーを受けていかがでしたか？
【一ノ瀬】お話を聞いたときは、「え、すごくおもしろそう！」って思いました。今までやったことのないジャンルですし、お話自体も面白そうだなと思いました。何より本人役ということで、そんなに気負いすぎずできるなと思って、楽しみだなっていう気持ちが大きかったです。
――本人役ということでしたが、どのような準備をされて臨まれましたか？
【一ノ瀬】これをきっかけに、岡田さんの動画を見させていただいたのですが、いろんな方とコラボされている動画を見て、岡田さんがみなさんの「素」を引き出していらっしゃっていて。みなさんがすごくリラックスした状態で撮影されているのを見て、お会いする前からちょっと安心感みたいなものがありました。
――お芝居をされている感覚はあまりなかったですか？
【一ノ瀬】そうですね。ほかのキャストの皆さんがお姉さんだったこともあり、一ノ瀬美空らしく、ありのままの私でいいのかなと。セリフや言い回しも「自由にしていいよ」と言ってくださったので、ちょっと緊張しているところも含めて、素の私だったんじゃないかなって思います（笑）。
■岡田康太と踊った「ビリヤニ」ダンスの裏側
――主演の岡田康太さんと「ビリヤニ」を踊ったシーンもあったそうですね。
【一ノ瀬】岡田さんは最初「全然知らない」っておっしゃっていたんですけど、すごく勉強してくださっていて。ダンスもあまり踊ったことがないと言いながら、多分たくさん練習してくださったんだなと（笑）。すごく楽しそうに踊ってくださっていたので、私もうれしかったです。
――ドラマの中では、岡田さんへ告白するセリフもありましたが…。
【一ノ瀬】それはちょっと緊張しました（笑）。
――ちなみに、ご自分で「ここがかわいいな」と思ったシーンはありますか？
【一ノ瀬】うーん…部屋を出るとき、ですかね。
――というと？
【一ノ瀬】好きな人の部屋を出るときって、ちょっと寂しさがあると思うんですけど、その時の寂しそうな表情に注目してみてほしいなって思います（笑）。かわいいなと思ってもらえたらうれしいです（照）。
――ほかに一ノ瀬さんの注目ポイントはありますか？
【一ノ瀬】共演している皆さんが、岡田さんにすごくアプローチしている中で、私は好きだけどちょっと一歩引いてオドオドしている感じというか。そういうところも、私らしさが詰まっていると思います。でも、2人きりのシーンでは、すごく楽しそうに時間を過ごしているので、ありのままの私を楽しんでいただけるんじゃないかなって思います。
■共演者との撮影秘話「虜になっちゃいました（笑）」
――そんな個性豊かな女性キャストのみなさまと共演されてみていかがでしたか？
【一ノ瀬】福田（麻貴）さんは、少し前に番組で乃木坂46の楽曲を一緒に踊っていただいて、それから久しぶりにお会いできました。福田さんからたくさん話しかけてくださったので、一緒にいて安心しました。私は人見知りなんですけど、緊張をほどいてくださって、すごく楽しかったです。
森（香澄）さんは、本当にテレビで拝見していた通り、とてもかわいらしい方で！私がすごく緊張していたら、撮影していないときも目を合わせてたくさん笑ってくださったんです。私の方がドキドキしちゃって、本当にお姉さんでした。もう、虜（とりこ）になっちゃいました（笑）。
風吹（ケイ）さんは初めてお会いしたんですけど、色気がすごくて…。つい目で追っちゃうというか。いい香りがして（笑）。隣に座っていたりすると、どこか安心する感覚でした。
NICOさんは、普段から動画も拝見していたので、お会いできたときはすごくうれしかったです。笑い声が大好きで、私が緊張したり失敗しちゃったりしても、笑い飛ばしてくださって。それにすごく救われましたし、動画の通り素敵な方でした。
星野（真里）さんも、初めてのときからたくさん話しかけてくださって。最初のシーンで、台本にはなかったんですけど私の体をギュッとしてくれたんです。そこで一気に緊張も解けたので、すごく優しくて素敵な方でした。スタッフさんも含めて温かい方ばかりで、本当に楽しい現場でした。
――最後に、ドラマを楽しみにしているファンの皆さんにメッセージをお願いします。
【一ノ瀬】本当に個性豊かな共演者の方々がいらっしゃって、皆さんも「選べない！」って思ってしまう素敵な作品になっています。岡田さんになった気持ちで、いろんな感情を出しながら見ていただきたいです。私や皆さんのかわいいところをたくさん見つけてくださったらうれしいです！
■「ありのままの私」本人役でのドラマ出演に「すごく楽しそう！」
――まず、今回のドラマのオファーを受けていかがでしたか？
【一ノ瀬】お話を聞いたときは、「え、すごくおもしろそう！」って思いました。今までやったことのないジャンルですし、お話自体も面白そうだなと思いました。何より本人役ということで、そんなに気負いすぎずできるなと思って、楽しみだなっていう気持ちが大きかったです。
――本人役ということでしたが、どのような準備をされて臨まれましたか？
【一ノ瀬】これをきっかけに、岡田さんの動画を見させていただいたのですが、いろんな方とコラボされている動画を見て、岡田さんがみなさんの「素」を引き出していらっしゃっていて。みなさんがすごくリラックスした状態で撮影されているのを見て、お会いする前からちょっと安心感みたいなものがありました。
――お芝居をされている感覚はあまりなかったですか？
【一ノ瀬】そうですね。ほかのキャストの皆さんがお姉さんだったこともあり、一ノ瀬美空らしく、ありのままの私でいいのかなと。セリフや言い回しも「自由にしていいよ」と言ってくださったので、ちょっと緊張しているところも含めて、素の私だったんじゃないかなって思います（笑）。
■岡田康太と踊った「ビリヤニ」ダンスの裏側
――主演の岡田康太さんと「ビリヤニ」を踊ったシーンもあったそうですね。
【一ノ瀬】岡田さんは最初「全然知らない」っておっしゃっていたんですけど、すごく勉強してくださっていて。ダンスもあまり踊ったことがないと言いながら、多分たくさん練習してくださったんだなと（笑）。すごく楽しそうに踊ってくださっていたので、私もうれしかったです。
――ドラマの中では、岡田さんへ告白するセリフもありましたが…。
【一ノ瀬】それはちょっと緊張しました（笑）。
――ちなみに、ご自分で「ここがかわいいな」と思ったシーンはありますか？
【一ノ瀬】うーん…部屋を出るとき、ですかね。
――というと？
【一ノ瀬】好きな人の部屋を出るときって、ちょっと寂しさがあると思うんですけど、その時の寂しそうな表情に注目してみてほしいなって思います（笑）。かわいいなと思ってもらえたらうれしいです（照）。
――ほかに一ノ瀬さんの注目ポイントはありますか？
【一ノ瀬】共演している皆さんが、岡田さんにすごくアプローチしている中で、私は好きだけどちょっと一歩引いてオドオドしている感じというか。そういうところも、私らしさが詰まっていると思います。でも、2人きりのシーンでは、すごく楽しそうに時間を過ごしているので、ありのままの私を楽しんでいただけるんじゃないかなって思います。
■共演者との撮影秘話「虜になっちゃいました（笑）」
――そんな個性豊かな女性キャストのみなさまと共演されてみていかがでしたか？
【一ノ瀬】福田（麻貴）さんは、少し前に番組で乃木坂46の楽曲を一緒に踊っていただいて、それから久しぶりにお会いできました。福田さんからたくさん話しかけてくださったので、一緒にいて安心しました。私は人見知りなんですけど、緊張をほどいてくださって、すごく楽しかったです。
森（香澄）さんは、本当にテレビで拝見していた通り、とてもかわいらしい方で！私がすごく緊張していたら、撮影していないときも目を合わせてたくさん笑ってくださったんです。私の方がドキドキしちゃって、本当にお姉さんでした。もう、虜（とりこ）になっちゃいました（笑）。
風吹（ケイ）さんは初めてお会いしたんですけど、色気がすごくて…。つい目で追っちゃうというか。いい香りがして（笑）。隣に座っていたりすると、どこか安心する感覚でした。
NICOさんは、普段から動画も拝見していたので、お会いできたときはすごくうれしかったです。笑い声が大好きで、私が緊張したり失敗しちゃったりしても、笑い飛ばしてくださって。それにすごく救われましたし、動画の通り素敵な方でした。
星野（真里）さんも、初めてのときからたくさん話しかけてくださって。最初のシーンで、台本にはなかったんですけど私の体をギュッとしてくれたんです。そこで一気に緊張も解けたので、すごく優しくて素敵な方でした。スタッフさんも含めて温かい方ばかりで、本当に楽しい現場でした。
――最後に、ドラマを楽しみにしているファンの皆さんにメッセージをお願いします。
【一ノ瀬】本当に個性豊かな共演者の方々がいらっしゃって、皆さんも「選べない！」って思ってしまう素敵な作品になっています。岡田さんになった気持ちで、いろんな感情を出しながら見ていただきたいです。私や皆さんのかわいいところをたくさん見つけてくださったらうれしいです！