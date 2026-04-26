乃木坂46一ノ瀬美空、井上和ら同期の俳優業に刺激「心を動かされた」【『オカモテ』インタビュー後編】
乃木坂46の5期生・一ノ瀬美空が、縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」のオリジナル作品『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』に出演する。本作は、YouTubeチャンネル『岡田を追え!!』で注目を集める岡田康太を主人公に、一ノ瀬を含む個性豊かな女性たちが本人役で登場して岡田を奪い合う、新感覚の恋愛ドラマだ。今回のインタビューでは、すでにドラマなどで演技経験のある同期からの影響や、加入して5年目となった現在のグループに対する思いなどを語ってくれた。
【撮り下ろし】プロすぎ！あざとかわいすぎるポーズを披露した一ノ瀬美空
■今後の俳優業にも意欲「いろんな役をやってみたい」
――一ノ瀬さんはショートドラマで刑事役もされていましたが、演技経験を積まれて、お芝居の難しさや面白さを感じることはございましたか？
【一ノ瀬】もともと作品を見るのは今も大好きなんですけど、いざ自分がやると、歩き方さえ「これで合ってたかな？」とか、何か食べるにしても「どうやって食べてたかな？」と考えてしまって。普段から自分がしている行動なのに難しくて、改めて俳優さんたちのすごさを知りました。
――これからやってみたい役はありますか？
【一ノ瀬】いろんな役をやってみたいです。今回共演した皆さんを見ていても、本番になるとスイッチを入れてガラッと変わるところがかっこいいなと思ったので、私もそうなれたらいいなと思います。
――グループの同期メンバーでも、演技のお仕事をされている方も多いですよね。
【一ノ瀬】そうなんです！私がお芝居に興味を持ち始めたのも同期の存在が大きくて。大河ドラマに出演する井上和もそうですし、小川彩や五百城茉央、冨里奈央もだったり。同期がお芝居を頑張っていて、私の知らない顔をテレビで見たときに素敵だなと思って心を動かされたので、私もそんな存在になりたいです。
■乃木坂46への貢献と6期生への思い「一人一人に声をかけたい」
――一ノ瀬さんをはじめ、そうした個人の活躍も光る5期生も、今年で加入して5年目。後輩となる6期生も昨年加入しましたが、キャプテンの梅澤美波さんの卒業も控える今、これからどんな形でグループに貢献していきたいと考えていますか？
【一ノ瀬】私は与田祐希さんのように、いろんなメンバーに寄り添うような形でありたいなと思っています。後輩も同期もそうですし、先輩方のいいところもたくさん知っている自信はあるので、とにかく皆さんに寄り添えるというか。不安なときにしゃべると笑顔になれるような人でありたい。常にいろんなことを楽しんで、笑顔でいられたらいいなと思っています。
――初めての後輩となる6期生とはどう関わっていきたいですか？
【一ノ瀬】スケジュールが大変な中でも、自分たちができることを本当に頑張っていると思うので、「ちゃんと見てるよ」「頑張ってるね」っていう言葉を、一人一人にかけてあげたいなって思います。
――梅澤さんの卒業コンサートもある東京ドーム3DAYSがもうすぐとなりましたが、どんな思いを持って臨まれますか？
【一ノ瀬】梅澤美波さんが安心してグループをご卒業できるように、メンバーとして頼もしく感じていただけるようなパフォーマンスができたらと思います。頑張ります！
＜こぼれ話＞
――ちなみに…ドラマの内容にちなんで一ノ瀬さんがメンバーから一人「彼女」を選ぶとしたら誰ですか？
【一ノ瀬】えー！……でも、私がずっと彼女にするならこの人がいいって決めている人がいて。4期生の柴田柚菜さんです。なぜか…彼女だった「記憶」があって（笑）。
――柴田さんのどんなところが「彼女感」があるんですか？
【一ノ瀬】「あそこのこういうところが良かったよ」と伝えに来てくださったりするんですけど、その時の声とか表情とかが、「私のこと好きなんですか？」って勘違いしちゃうような…“彼女感”がすごいんです！だから、そうやって声をかけられると一日中柚菜さんのことが頭から離れなくなっちゃって。「わー！」ってなります。
――その思いは伝えているんですか？
【一ノ瀬】直接はないんです。遠回しに、いろんなところで「彼女にするなら柚菜さんがいいな」って伝えているんですけど、みんなそう思っていそうだから、それこそ奪い合いになっちゃう（笑）。私は予定を立てるのが苦手なんですが、柚菜さんだったらエスコートしたいです！ちょっと緊張しますが、今度誘ってみます（笑）。
■今後の俳優業にも意欲「いろんな役をやってみたい」
――一ノ瀬さんはショートドラマで刑事役もされていましたが、演技経験を積まれて、お芝居の難しさや面白さを感じることはございましたか？
【一ノ瀬】もともと作品を見るのは今も大好きなんですけど、いざ自分がやると、歩き方さえ「これで合ってたかな？」とか、何か食べるにしても「どうやって食べてたかな？」と考えてしまって。普段から自分がしている行動なのに難しくて、改めて俳優さんたちのすごさを知りました。
――これからやってみたい役はありますか？
【一ノ瀬】いろんな役をやってみたいです。今回共演した皆さんを見ていても、本番になるとスイッチを入れてガラッと変わるところがかっこいいなと思ったので、私もそうなれたらいいなと思います。
――グループの同期メンバーでも、演技のお仕事をされている方も多いですよね。
【一ノ瀬】そうなんです！私がお芝居に興味を持ち始めたのも同期の存在が大きくて。大河ドラマに出演する井上和もそうですし、小川彩や五百城茉央、冨里奈央もだったり。同期がお芝居を頑張っていて、私の知らない顔をテレビで見たときに素敵だなと思って心を動かされたので、私もそんな存在になりたいです。
■乃木坂46への貢献と6期生への思い「一人一人に声をかけたい」
――一ノ瀬さんをはじめ、そうした個人の活躍も光る5期生も、今年で加入して5年目。後輩となる6期生も昨年加入しましたが、キャプテンの梅澤美波さんの卒業も控える今、これからどんな形でグループに貢献していきたいと考えていますか？
【一ノ瀬】私は与田祐希さんのように、いろんなメンバーに寄り添うような形でありたいなと思っています。後輩も同期もそうですし、先輩方のいいところもたくさん知っている自信はあるので、とにかく皆さんに寄り添えるというか。不安なときにしゃべると笑顔になれるような人でありたい。常にいろんなことを楽しんで、笑顔でいられたらいいなと思っています。
――初めての後輩となる6期生とはどう関わっていきたいですか？
【一ノ瀬】スケジュールが大変な中でも、自分たちができることを本当に頑張っていると思うので、「ちゃんと見てるよ」「頑張ってるね」っていう言葉を、一人一人にかけてあげたいなって思います。
――梅澤さんの卒業コンサートもある東京ドーム3DAYSがもうすぐとなりましたが、どんな思いを持って臨まれますか？
【一ノ瀬】梅澤美波さんが安心してグループをご卒業できるように、メンバーとして頼もしく感じていただけるようなパフォーマンスができたらと思います。頑張ります！
＜こぼれ話＞
――ちなみに…ドラマの内容にちなんで一ノ瀬さんがメンバーから一人「彼女」を選ぶとしたら誰ですか？
【一ノ瀬】えー！……でも、私がずっと彼女にするならこの人がいいって決めている人がいて。4期生の柴田柚菜さんです。なぜか…彼女だった「記憶」があって（笑）。
――柴田さんのどんなところが「彼女感」があるんですか？
【一ノ瀬】「あそこのこういうところが良かったよ」と伝えに来てくださったりするんですけど、その時の声とか表情とかが、「私のこと好きなんですか？」って勘違いしちゃうような…“彼女感”がすごいんです！だから、そうやって声をかけられると一日中柚菜さんのことが頭から離れなくなっちゃって。「わー！」ってなります。
――その思いは伝えているんですか？
【一ノ瀬】直接はないんです。遠回しに、いろんなところで「彼女にするなら柚菜さんがいいな」って伝えているんですけど、みんなそう思っていそうだから、それこそ奪い合いになっちゃう（笑）。私は予定を立てるのが苦手なんですが、柚菜さんだったらエスコートしたいです！ちょっと緊張しますが、今度誘ってみます（笑）。