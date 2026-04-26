長谷川かすみ、1st写真集を発売「全てをさらけ出して作った一冊」 撮影は松本寛也
俳優・長谷川かすみの1st写真集（タイトル未定）が6月26日に主婦と生活社から発売されることが決定した。
【写真あり】透明感あふれる笑顔を見せる長谷川かすみ
テレビ朝日『王様戦隊キングオージャー』、ショートドラマ『俺達のあざす。』で話題の長谷川。撮影地は奄美大島。眼鏡姿の素、飾らない笑顔、そして水着カットまで。あらゆる表情で揺れ動く、“今”の長谷川かすみをオール撮り下ろしで収録した。等身大でありながら、どこか掴みきれない。そんな魅力を凝縮した一冊となっている。カメラマンは松本寛也が担当した。
長谷川はXを更新。「念願だった写真集 撮影地は奄美大島。奄美大島は母と2人で旅行して、免許を取って初めて運転した島。そんな場所で、素敵なスタッフ陣と長谷川の全てをさらけ出して作った一冊となります」とアピールしていた。
【写真あり】透明感あふれる笑顔を見せる長谷川かすみ
テレビ朝日『王様戦隊キングオージャー』、ショートドラマ『俺達のあざす。』で話題の長谷川。撮影地は奄美大島。眼鏡姿の素、飾らない笑顔、そして水着カットまで。あらゆる表情で揺れ動く、“今”の長谷川かすみをオール撮り下ろしで収録した。等身大でありながら、どこか掴みきれない。そんな魅力を凝縮した一冊となっている。カメラマンは松本寛也が担当した。
長谷川はXを更新。「念願だった写真集 撮影地は奄美大島。奄美大島は母と2人で旅行して、免許を取って初めて運転した島。そんな場所で、素敵なスタッフ陣と長谷川の全てをさらけ出して作った一冊となります」とアピールしていた。