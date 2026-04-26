元TOKIOの松岡昌宏（49）が26日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身のYouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」に同い年で大親友の井ノ原快彦（49）がゲストとして登場したいきさつを明かした。

同チャンネル初のゲストとして井ノ原が登場したことに、多くの反響が寄せられ、ラジオにも多くのメッセージが届いたことを明かした松岡。「YouTubeとかをやっていて酒飲んでいる時に、昔の思い出とかってなると、ずっとガキの頃から一緒にいた話になると、やっぱり井ノ原（の話題は）出てくるんですよ。YouTube内でも井ノ原の話をしていたので、それに対する反響もあった」と説明した。

その上で「今までYouTubeではまだ、うちの番組はゲストに出てもらっていなかったので。一番最初は井ノ原だろうなっていうのが、頭でうっすらボヤボヤしてたんですよ。井ノ原に“YouTubeやっているんだけど、出てくれないかな”“あ、いいよ”って二つ返事で。あいつもそういうやつなんで。出てもらって」と明かした。

「やつと知り合って37年。俺が12（歳）で早生まれだから、あいつ13（歳）からずっと一緒なんだけど。勝手知ったる人間だから、同じ話ばっかしちゃう。同じ話ばっかしちゃうんだけど、テレビだと、ほぼ切られるんですよ」と苦笑。「別に、悪い話をしているわけじゃないんだけど。それがYouTubeだと全部流すことができる。だから、ガキの頃の、高校ぐらいの時の“トリプルデートしたよなー”とか、なんかそういう話とかも全然できたし。俺が井ノ原とああいうふうに2人だけでしゃべっているのは、俺自身も初めて見た気がして。2人きりはたぶんないんじゃないかな。俺も見てて新鮮でしたね」と話した。

「2時間回していたらしくて、いろいろ編集して50分にして」と松岡。ファンからは「時間フルサイズ見たい」という声もあったというが、「使えないんですよ」とぶっちゃけ。「ああいうやつと生配信しちゃダメだってことがよくわかりますよ」と笑った。

「決して悪いこと言ってないんだよ」としつつ、お酒の飲みながらのトークのため、「だんだん悪ノリになってきてさ。“そんなもん聞いてどうすんだ”みたいな話もあるのよ。野郎の中学高校時代の話なんてさ。言い方変えたら「中2から変わってない」んですよ。我々なんて。50のおやじの中2の心の話なんか放送してもどうしようもないんですよ。本当バカだから」と苦笑。とはいえ、「凄い楽しいYouTubeになったので、また機会あれば、年に1回くらい井ノ原がもし来てくれるんだったら、やりたいなと思ってます」とした。