韓国・脱走オオカミ「ヌック」が一躍“スター”に　市の公式キャラクター案も浮上　「安易に商売に使うべきでない」の声も

韓国・大田（テジョン）の動物園から脱走していたオオカミが、捕獲後に思わぬ人気を集めている。“帰還”を祝うメッセージや関連商品も登場しているという。

市民の要望で“近況”動画を公開

韓国中部の中心都市・大田の動物園「大田オーワールド」は、9日間の逃走劇を繰り広げたオオカミの「ヌック」の様子を公開した。

市民からの「捕獲後、どんな様子なのか見たい」という熱い要望を受けたもので、公開されたのは食事をしている動画だ。

ヌックのためだけに用意されたエサに少し戸惑いながらも、しっかりと食べていた。

「市の公式キャラクター」案も

脱走によって韓国中の注目を集め、ヌックは一躍有名になった。

その人気ぶりを示すように、巨大な電光掲示板には、「ヌック、帰ってきてくれてありがとう」と帰還を祝うメッセージが表示されていた。

また、町のパン店では、顔を真似て作った「ヌックパン」も発売された。

パン店の男性は、「無事に帰ってきてくれて、うれしいという気持ちで作りました」と話している。

まさに“スター”の扱いで、大田では市の公式キャラクターにヌックを追加するという案も出ているという。

一方で、一部からは「オオカミが脱走したことを安易に商売に使うべきではない」との指摘も出ている。

ヌックは体調が回復次第、動物園の仲間たちのもとに戻される予定だ。

（「イット！」 4月22日放送より）