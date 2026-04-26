FAカップ準決勝マンチェスター・シティ対サウサンプトンの一戦が行われ、2-1でシティが逆転勝利を収めた。



79分、先制したのはサウサンプトンだった。左SBとして途中出場した松木玖生がインナーラップからパスを受け、フィン・アザズにパス。アザズはペナルティアーク付近で反転し、右足を振り抜いた。



このボールはゴール右に吸い込まれ、サウサンプトンがリードを得る。このゴールで松木にアシストが付いた。





しかし、ここからはシティの時間に。左サイドのドクが得意のカットインから中に切れ込み、シュート。ボックス内の選手に当たってコースが変わり、ゴールネットを揺らした。さらにその5分後、ニコ・ゴンザレスがボックス外からミドルシュート。これがゴール左に突き刺さり、シティが逆転に成功。そのまま試合終了となり、シティが4年連続でFAカップ決勝進出を決めた。もう1つの準決勝のカードはチェルシー対リーズで、26日に試合が開催される。76分からの出番となった松木だが、短い時間で大きなインパクトを残した。投入直後にアシストを記録し、後半アディショナルタイムのシティのロングカウンターではGKがいない中で松木が壁となり、サビーニョのシュートを弾き返している。データサイト『Sofa Score』の採点では松木がチームトップとなる10点満点中「7.9」の高評価を得た。