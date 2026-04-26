フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が2ゴールを決める圧巻の活躍を見せた。



フェイエノールトは25日、エールディヴィジ第31節でフローニンゲンと対戦。上田は日本代表DF渡辺剛とともにスタメン出場を果たした。



11分にジョーダン・ボスのゴールで先制したフェイエノールトは、22分にPKを獲得。キッカーを任された上田はこれを冷静に決め、リードを2点に広げた。





勢いに乗る上田は67分にもネットを揺らす。バイタル付近で味方からの縦パスを受けると、華麗なターンで一枚剥がし、ゴール右下に狙いすましたシュート。流れるようなコントロールからここしかないというコースにシュートを叩き込み、この日2点目をマークした。フェイエノールトはその後1点を返されるも、上田の2得点もあり、3-1で4試合ぶりの勝利。順位もCL出場圏内となる2位をしっかりキープしている。この日2ゴールの上田はこれでリーグ戦29試合で25ゴール。得点ランクで首位を走っており、得点王へ着実に近づいている。