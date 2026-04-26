日本代表FW上田綺世が圧巻2ゴール！ リーグ戦29試合で“25ゴール”と得点王へ独走中
フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が2ゴールを決める圧巻の活躍を見せた。
フェイエノールトは25日、エールディヴィジ第31節でフローニンゲンと対戦。上田は日本代表DF渡辺剛とともにスタメン出場を果たした。
11分にジョーダン・ボスのゴールで先制したフェイエノールトは、22分にPKを獲得。キッカーを任された上田はこれを冷静に決め、リードを2点に広げた。
フェイエノールトはその後1点を返されるも、上田の2得点もあり、3-1で4試合ぶりの勝利。順位もCL出場圏内となる2位をしっかりキープしている。
この日2ゴールの上田はこれでリーグ戦29試合で25ゴール。得点ランクで首位を走っており、得点王へ着実に近づいている。
フェイエノールトが追加点！#上田綺世 が絶妙なターンから— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 25, 2026
狙いすました右足シュート
上田は今日2点目
今季リーグ戦25ゴール目を記録
エールディヴィジ第31節
フェイエノールト v フローニンゲン
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