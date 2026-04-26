バルセロナの心臓デ・ヨングが過去を回想 2年前の長期離脱について「最も難しい時間だった」と告白
バルセロナのフレンキー・デ・ヨングは、22日(現地時間)に行われたラ・リーガ第32節セルタ戦で73分にダニ・オルモとの交代で途中出場し、バルセロナでの293試合目の公式戦出場を果たした。
この結果、デ・ヨングの公式戦出場数はロナルド・クーマンやヨハン・クライフといったこれまでバルセロナに在籍したオランダ人選手の中で歴代最多となり、名実ともに同クラブのレジェンドの仲間入りを果たした。
なかでも2024年の右足首の負傷は、デ・ヨングにとって今も苦い思い出となっているようだ。約半年の長期離脱を強いられた当時のことをデ・ヨングは以下のように振り返っている。
「あの頃はとても難しい時間だった。僕自身のキャリアの中で最も辛い時期だったと思う。一番好きなものであるサッカーをプレイすることができなかったからね」(オランダメディア『Ziggo Sport』より)
「復帰するのにどのぐらいかかるのか誰も分からなかった。2カ月、半年、もしかしたら1年かかるかもしれない。そういう不確かさが一番難しかった。『3カ月かかる』と言われれば確かにきついけど、その数字を目安にして生活することができる。痛みがいつなくなるのか分からないというのは本当に辛かった」