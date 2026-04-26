◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節 川崎２―１千葉（２５日・Ｕ等々力）

Ｊ１千葉はアウェーで川崎と対戦し、１―２で敗れた。０―１の後半４０分にセットプレーからＤＦ石尾陸登が決めて同点とするも、同４４分に川崎ＭＦマルシーニョのゴールで勝ち越された。

神奈川出身で小、中学校と川崎の下部組織で育ったＭＦ猪狩祐真は等々力への特別な思いを語った。「小さいころから一番トップの選手を見てきたスタジアム。Ｊリーグの舞台でここに立てたのは感慨深かった」。

試合前のメンバー発表では川崎サポーターから拍手で迎えられ「認知してもらえるのとはとてもうれしかった」と笑顔。「違うチームで頑張っていると認識してもらえるようにプレーで恩返しをしたい」と新たな目標もできた。

この日は後半２０分から出場し、第４節以来の２０分以上のプレータイムを得た。「前節で今季初めてベンチ外だった」と悔しさをぶつけ、攻撃面ではパスを散らしてリズムを作ったり、自らボールを運ぶなど持ち味は出した。しかし、終了間近に、対応したＭＦ山本を潰せずスルーパスを通されると、ＭＦ脇坂、ＭＦマルシーニョとつながれて失点。「守備面でもっと強度を上げられるように。いい試合だったで終わらせるのは甘いと思っている」と課題と責任感を口にした。

２５日から始まったシーズン終盤の５連戦。猪狩は「絶対に勝ち点３をという気持ちで試合に臨む。信頼を勝ち取るために日々の練習で課題に向き合い、出た時にしっかりチャンスをつかめるように」と意気込んだ。背番号３３がチームを勝利に導く。