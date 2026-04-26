父の遺産は家だけなのですが、母から「相続放棄して」と言われました。理由は母と妹が一緒に住むからです。相続放棄すると私は損になりますか？

相続放棄とは？家だけの遺産でも放棄するとどうなるのか

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないとする手続きです。この手続きを行うと、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、借金などのマイナスの財産を引き継がなくて済む一方で、家や預貯金などのプラスの財産も受け取れなくなります。

今回のように遺産が家だけの場合でも、考え方は同じです。家だけを放棄することはできず、「相続そのものを放棄する」ことになります。つまり、その家に対する権利を失い、母や妹が相続することになります。

また、相続放棄は家庭裁判所で行う手続きで、原則として3か月以内に申し立てる必要があります。一度受理されると撤回できないため、軽い気持ちで決めることは避けたほうがよいでしょう。



家を相続しないと損？相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄をすると損かどうかは、その家の価値や状況によって変わります。まずメリットとしては、固定資産税や修繕費など、家にかかる負担を背負わずに済む点が挙げられます。特に古い家や売却しにくい立地の場合、維持費だけがかかるケースもあるため、放棄が合理的な選択になることもあります。

一方でデメリットは明確です。家に価値がある場合でも、その利益を一切受け取れなくなります。たとえば将来売却すればお金になる可能性があったとしても、相続放棄をするとその権利自体がなくなります。また、後から「やっぱり相続したい」と思っても、やり直しはできません。

さらに注意したいのは、他に価値のある財産が後から見つかった場合でも、それを受け取れない点です。このように、相続放棄は「リスクを避ける代わりに、利益の可能性も捨てる判断」とも考えられます。



母や妹に言われた場合でも相続放棄すべきかの判断ポイント

家族から「相続放棄してほしい」と言われた場合でも、そのまま従う必要はありません。最終的な判断は自分自身で行うものです。

判断する際は、まずその家の価値を確認することが重要です。立地や築年数によっては、売却すればまとまった金額になることもあります。その場合、母や妹が家を相続し、その代わりに自分の取り分に応じた現金を支払ってもらう「代償分割」という方法も考えられます。

これは、家を相続する人が他の相続人にお金を支払うことで公平に分ける方法です。こうした選択肢を検討せずに放棄してしまうと、不利益になる可能性があります。

逆に、家にほとんど価値がない場合や、管理の負担が大きい場合は、相続放棄を選ぶことでトラブルを避けられることもあります。このように、状況に応じて判断することが大切です。



相続放棄は慎重に判断しよう｜後悔しないための考え方

相続放棄は、「損か得か」だけで決めるものではありません。家の価値や将来の負担、家族関係などを総合的に考える必要があります。

特に重要なのは、「他の選択肢がないか」を確認することです。共有名義にする、代償分割で代償金を受け取るなど、放棄以外にも解決方法はあります。それらを比較したうえで、自分にとって納得できる選択をすることが大切です。

もし判断に迷う場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのも一つの方法です。客観的な意見を聞くことで、後悔のない決断につながります。焦って結論を出すのではなく、情報を整理しながら慎重に進めていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー