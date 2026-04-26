◇プロ野球セ・リーグ 巨人7-2DeNA（4月25日、横浜スタジアム）

先発マタ投手の後を継いで、3回途中からマウンドに上がった巨人の又木鉄平投手。3回1/3を投げ、勝利投手として白星を挙げました。又木投手にとってはこれがプロ初勝利。「本当は先発で勝ちたいですけど、でもいまの自分の仕事なので、そこは素直に喜ぶのと、次につなげていきたいです」と試合後、報道陣に笑顔を見せました。

「マタのカバーもできたのはよかったです。そこは投手陣のチームプレーかなと思います」とマタ投手を気づかう言葉も口にした又木投手。自身も、ベンチ入りできる人数制限で、ベンチ外の日もあり、調整が難しい立場でした。それでも1軍にいられるという意欲を持ち続けました。

「そこが（いまの）自分のポジションだと思うので、一喜一憂せず、できる準備はしていたので、それが結果につながったのはよかった。死に物狂いで何とか食いつこうというのはあるので、調整は難しいですが、それでも1軍にいさせてもらっている。投げた時には絶対に抑えてやろうという気持ちでいます」

プロ3年目の又木投手。最初の2年は先発でチャンスをもらいながらも、白星を挙げることができず、いま現在は中継ぎロングという立ち位置を与えられています。腐らず、冷静に、虎視たんたんと先発の座を狙っていきます。