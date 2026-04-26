【ひらがなクイズ】解けるとすごい！ 共通する2文字を埋めよう！ 収穫したてのお米がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、日常の便利な工夫から、実りの季節を感じさせる言葉、さらには劇的な変化を表す表現まで、多様なシーンで見かける3つの言葉を用意しました。一音ずつ響きを確かめながら、空欄を埋めてみてください。
み□□め
□□まい
へん□□
ヒント：紙を切り離しやすくするために等間隔に入れられた小さな穴の列。その年に収穫されたばかりの穀物、転じて新しく仲間入りした不慣れな人を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「しん」を入れると、次のようになります。
みしんめ（ミシン目）
しんまい（新米）
へんしん（変身）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、紙の加工に見られる細かな工夫、瑞々しい旬の食材や初心者の呼称、さらに状態の変化に関わる言葉という組み合わせでした。
ひらがなの「しん」という共通の音を介して、生活の道具から社会的な立ち位置、抽象的な動作までが一つにつなぎ合わされています。知識を柔軟に活用して、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日常の便利な工夫から、実りの季節を感じさせる言葉、さらには劇的な変化を表す表現まで、多様なシーンで見かける3つの言葉を用意しました。一音ずつ響きを確かめながら、空欄を埋めてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
み□□め
□□まい
へん□□
ヒント：紙を切り離しやすくするために等間隔に入れられた小さな穴の列。その年に収穫されたばかりの穀物、転じて新しく仲間入りした不慣れな人を思い浮かべてみてください。
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正解：しん正解は「しん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しん」を入れると、次のようになります。
みしんめ（ミシン目）
しんまい（新米）
へんしん（変身）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、紙の加工に見られる細かな工夫、瑞々しい旬の食材や初心者の呼称、さらに状態の変化に関わる言葉という組み合わせでした。
ひらがなの「しん」という共通の音を介して、生活の道具から社会的な立ち位置、抽象的な動作までが一つにつなぎ合わされています。知識を柔軟に活用して、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)