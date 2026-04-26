「完全に怪物モード入ってる」「W杯で絶対必要」２G１A！完全復活の森保J戦士にファン熱狂！レジェンド守護神も激賞「別格だった」
北中米ワールドカップのメンバー入りを手繰り寄せる復調だ。
前田大然と旗手怜央を擁するセルティックは現地４月25日、スコットランドリーグ第34節でフォルカークとホームで対戦。３−１で快勝し、公式戦４連勝を果たした。
全得点に絡む活躍を見せたのが、前田だ。序列を落としている旗手が出番なしに終わった一方、CFでフル出場した森保ジャパン戦士は、持ち前の猛プレスを炸裂させるなどし、２ゴール１アシストをマークした。
３か月ぶりに得点した前回の試合に続いてのゴールで、今季の得点数は11（リーグ戦では９）に。英公共放送『BBC』によれば、セルティックを率いるマーティン・オニール監督は「マエダは素晴らしかった。彼は確実に調子を取り戻している。今のチームにとって絶好のタイミングだ。今日の彼は傑出していた」と絶賛した。
SNS上も興奮の声で溢れており、次のような声が続々と上がっている。
「２G１Aはエグすぎる！無双してる」
「ここにきて大然の活躍最高！」
「２戦連続で高速プレスからゴール...完全に怪物モード入ってる！」
「後半に鬼プレス要因で使いたい」
「こんなん走ってきたらめっちゃ嫌だろうな」
「前田大然のプレス、もう必殺技じゃん」
「前回W杯でもゴールのきっかけになってたし、前田は絶対必要」
「大然やばいな。W杯でもやってほしい！」
また、セルティックのレジェンド守護神パット・ボナー氏は、「セルティックのこの勝利は、彼らの懸命な努力の賜物だ。これからの全ての試合でも、彼らはその姿勢を貫かなければならない」と伝えた上で、「マエダは別格だった」と言い放った。
唯一無二の武器を持つ前田の存在は、とてつもなく頼もしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻の２G１A！「何もない」ところから生み出す前田大然が半端ない！
前田大然と旗手怜央を擁するセルティックは現地４月25日、スコットランドリーグ第34節でフォルカークとホームで対戦。３−１で快勝し、公式戦４連勝を果たした。
全得点に絡む活躍を見せたのが、前田だ。序列を落としている旗手が出番なしに終わった一方、CFでフル出場した森保ジャパン戦士は、持ち前の猛プレスを炸裂させるなどし、２ゴール１アシストをマークした。
SNS上も興奮の声で溢れており、次のような声が続々と上がっている。
「２G１Aはエグすぎる！無双してる」
「ここにきて大然の活躍最高！」
「２戦連続で高速プレスからゴール...完全に怪物モード入ってる！」
「後半に鬼プレス要因で使いたい」
「こんなん走ってきたらめっちゃ嫌だろうな」
「前田大然のプレス、もう必殺技じゃん」
「前回W杯でもゴールのきっかけになってたし、前田は絶対必要」
「大然やばいな。W杯でもやってほしい！」
また、セルティックのレジェンド守護神パット・ボナー氏は、「セルティックのこの勝利は、彼らの懸命な努力の賜物だ。これからの全ての試合でも、彼らはその姿勢を貫かなければならない」と伝えた上で、「マエダは別格だった」と言い放った。
唯一無二の武器を持つ前田の存在は、とてつもなく頼もしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻の２G１A！「何もない」ところから生み出す前田大然が半端ない！