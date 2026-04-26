「非常に頼りにしている」今季限りで契約満了の日本人MF、欧州名門指揮官が去就に言及「引き続きチームに貢献してもらいたいと思っているが…」
今季限りで契約満了を迎える守田英正を擁するスポルティングは現地４月26日、ポルトガルリーグの第31節でAFSと敵地で対戦する。この一戦を前にした記者会見で、ルイ・ボルジェス監督が守田に言及した。ポルトガルメディア『A BOLA』が伝えている。
指揮官は、去就に注目が集まっている30歳MFについて質問されると、「彼は非常に良い選手だ。スポルティングでの初日から、いや、それ以前から私はモリタのクオリティの大ファンだと公言してきた。彼と仕事をするなかで、その想いはさらに強まっている」と語り、次のように続けた。
「契約更新はクラブや監督だけの問題ではなく、選手自身にも関係するものだ。そこには様々な要素が絡んでくる。もちろん、可能な限りモリタに引き続きチームに貢献してもらいたいと思っているが、時には理解が得られずに実現できないこともある。それもまたサッカーの一部だ」
そして、「選手によっては、新たな挑戦を望むこともあり、我々もそのすべてを理解しなければならない。我々はモリタを非常に頼りにしているし、強く信頼している。彼は皆から愛され、卓越した能力は誰もが認めている。シーズン終了までそのモリタであり続けてほしい。その後はその時に考えよう。決定は全員で行なうものであり、誰かに押しつけるものではない」と述べた。
契約延長をしてポルトガルの名門に残留するのか。それとも新天地に向かうのか。その去就に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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指揮官は、去就に注目が集まっている30歳MFについて質問されると、「彼は非常に良い選手だ。スポルティングでの初日から、いや、それ以前から私はモリタのクオリティの大ファンだと公言してきた。彼と仕事をするなかで、その想いはさらに強まっている」と語り、次のように続けた。
「契約更新はクラブや監督だけの問題ではなく、選手自身にも関係するものだ。そこには様々な要素が絡んでくる。もちろん、可能な限りモリタに引き続きチームに貢献してもらいたいと思っているが、時には理解が得られずに実現できないこともある。それもまたサッカーの一部だ」
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