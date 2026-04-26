一ノ瀬颯「王様のブランチ」は“かけがえのない存在” 卒業から一夜明け「また涙が出てきそう」
【モデルプレス＝2026/04/26】俳優の一ノ瀬颯が4月26日、都内で開催された書籍「一ノ瀬颯『いちのせかい』」（KADOKAWA）フォトセッション＆合同取材に出席。卒業を発表したTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）への思いを語った。
【写真】「ブランチ」卒業の29歳俳優、スタイル際立つ全身ショット
一ノ瀬は、4月25日放送の「王様のブランチ」にて、番組を卒業することを発表。番組では涙を流しており、発表から1日経った心境を尋ねられると「それを言われただけでまた涙が出てきそうなぐらい」と口にした。
一ノ瀬は「ブランチは5年やらせてもらっていて。普通のバラエティと違って生放送だから、CM中もみんなで一緒にいてお話することが当たり前のようにあったので、一緒に過ごしている時間も長いし、温かくて優しい先輩ばかり。自分にとってかけがえのない存在だったので、卒業はだいぶ寂しさがあります」と吐露。続けて「これから今まで以上にビッグになって、番組に恩返しして、また違う形で番組に出演して、レギュラー5年使ってよかったなって思えるように頑張ろうという気持ちでいっぱいです」と意気込んだ。一ノ瀬は「でも泣きます！」と笑い「ここからしばらくまた思い出に浸る時間が、ふとした時にあると思うんです。それだけ幸せだったということも強く認識出来たので、この経験を糧に頑張りたいと思います」と熱い思いを語った。
連載「いちのせかい」でさまざまな挑戦をしてきた一ノ瀬は、思い出に残っている企画を「やっぱり一番最初の華道は初めてだったこともあってすごく新鮮だったし、記憶に深く残っています。着物を着させてもらって、というところからスタートして」と回顧。華道は未知の世界だったそうで「やっていいことと悪いこと、そういう基礎的なこともわからない中で先生に教わってやっていました」と語り「すべてが新鮮で溢れていました」と振り返った。
一番苦労したものについてはラテアートだと話し「本当にコツを掴むのが難しくて。先生は『この時間でこれだけ出来るのはすごい』って言ってくれたんですけど、自分としてはもうちょい出来るようになりたかったからすごく悔しくて」と回想。慣れも必要だと思ったと続け「エスプレッソマシンを買おうとずっと思ってます（笑）。いろいろなチャレンジをやらせてもらう中で、『これ欲しい』がさらに増えちゃって」と溢れる好奇心を明かした。
また、今回挑戦したバーテンダーとバトラーについては「新鮮味に溢れていました。シンガポールのラッフルズホテルという由緒正しきホテルで、英語を話す先生に教わって、それをもとにチャレンジしました」と振り返り「バーテンダーはこの世界に入る前にバイトでちょっとやっていたことがあったんですけど、それとは全然違って。すごくいいホテルでバーテンダーとなると、緊張感も違いました」とコメント。緊張感もありつつすごく楽しかったと明かし「海外に行ったのも12年ぶりくらいだったので、常にワクワクしていました」と笑顔を見せた。
本書に点数をつけるなら？という質問に、一ノ瀬は「僕、自分にあまり高い点数を普段つけないんですけど…」と前置きしつつ「これは200点でお願いします！」と回答。「普通すぎる？」と笑い「ボリューミーで、すごく読み応えがあるところがいいなって思います」と説明した。
4月8日に29歳の誕生日を迎えた一ノ瀬。20代最後の1年ということで、20代のうちにやっておきたいことに関して一ノ瀬は「今年取り組みたいことは何個かあって、アクションとギターに関してはある程度のところまで持っていって、それを動画や何かの形で残したいと思っています」と抱負を口にした。
本書は一ノ瀬がムック「BoyAge」内で連載する「いちのせかい」の書籍化。連載内容は、一ノ瀬の役者としての引き出しを増やしていこうというチャレンジ企画で、これまでに華道、キャンプ、ドラム、アクロバット、ラテアート、ドラム、ゴルフ、絵画、蕎麦打ち、バスケットに挑戦。書籍化ということで、日本を飛び出し、シンガポールにて新たに“バーテンダー”“バトラー”の2つの体験企画を加えた1冊となった。また、体験企画だけではなくシンガポールにてロケも敢行し、本書だけの撮り下ろしカットも多数収録されている。（modelpress編集部）
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◆一ノ瀬颯「王様のブランチ」は「かけがえのない存在」
一ノ瀬は、4月25日放送の「王様のブランチ」にて、番組を卒業することを発表。番組では涙を流しており、発表から1日経った心境を尋ねられると「それを言われただけでまた涙が出てきそうなぐらい」と口にした。
◆一ノ瀬颯、連載企画で一番苦労したもの明かす
連載「いちのせかい」でさまざまな挑戦をしてきた一ノ瀬は、思い出に残っている企画を「やっぱり一番最初の華道は初めてだったこともあってすごく新鮮だったし、記憶に深く残っています。着物を着させてもらって、というところからスタートして」と回顧。華道は未知の世界だったそうで「やっていいことと悪いこと、そういう基礎的なこともわからない中で先生に教わってやっていました」と語り「すべてが新鮮で溢れていました」と振り返った。
一番苦労したものについてはラテアートだと話し「本当にコツを掴むのが難しくて。先生は『この時間でこれだけ出来るのはすごい』って言ってくれたんですけど、自分としてはもうちょい出来るようになりたかったからすごく悔しくて」と回想。慣れも必要だと思ったと続け「エスプレッソマシンを買おうとずっと思ってます（笑）。いろいろなチャレンジをやらせてもらう中で、『これ欲しい』がさらに増えちゃって」と溢れる好奇心を明かした。
また、今回挑戦したバーテンダーとバトラーについては「新鮮味に溢れていました。シンガポールのラッフルズホテルという由緒正しきホテルで、英語を話す先生に教わって、それをもとにチャレンジしました」と振り返り「バーテンダーはこの世界に入る前にバイトでちょっとやっていたことがあったんですけど、それとは全然違って。すごくいいホテルでバーテンダーとなると、緊張感も違いました」とコメント。緊張感もありつつすごく楽しかったと明かし「海外に行ったのも12年ぶりくらいだったので、常にワクワクしていました」と笑顔を見せた。
◆一ノ瀬颯、20代最後にやっておきたいことは？
本書に点数をつけるなら？という質問に、一ノ瀬は「僕、自分にあまり高い点数を普段つけないんですけど…」と前置きしつつ「これは200点でお願いします！」と回答。「普通すぎる？」と笑い「ボリューミーで、すごく読み応えがあるところがいいなって思います」と説明した。
4月8日に29歳の誕生日を迎えた一ノ瀬。20代最後の1年ということで、20代のうちにやっておきたいことに関して一ノ瀬は「今年取り組みたいことは何個かあって、アクションとギターに関してはある程度のところまで持っていって、それを動画や何かの形で残したいと思っています」と抱負を口にした。
◆一ノ瀬颯「いちのせかい」
本書は一ノ瀬がムック「BoyAge」内で連載する「いちのせかい」の書籍化。連載内容は、一ノ瀬の役者としての引き出しを増やしていこうというチャレンジ企画で、これまでに華道、キャンプ、ドラム、アクロバット、ラテアート、ドラム、ゴルフ、絵画、蕎麦打ち、バスケットに挑戦。書籍化ということで、日本を飛び出し、シンガポールにて新たに“バーテンダー”“バトラー”の2つの体験企画を加えた1冊となった。また、体験企画だけではなくシンガポールにてロケも敢行し、本書だけの撮り下ろしカットも多数収録されている。（modelpress編集部）
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