藤田ニコル「いつ出産が始まってもおかしくない」出産前最後のYouTube更新、陣痛バッグ＆入院バッグの中身を披露
第1子妊娠中のモデル・タレントの藤田ニコル（28）が26日、「出産前最後のYouTube」を更新し、動画を公開した。
【動画】藤田ニコル、出産前最後のYouTube更新
藤田は「（妊娠）39週に私がなっていて、いつ出産が始まってもおかしくない状態」だとし、「体が今、全部不調で、歩くのも立つのも全部痛くて、今も円座クッションに座りながらやってるんですけど、一応、計画無痛分娩を希望しているので、どうなるのか」と現状を語った。
動画では、大きな陣痛バッグ＆入院バッグを披露。入院バッグは、キャリーケースを使用する形となった。中身は「破水セット」や「ナプキン」「母乳パッド」から、スキンケア、充電機器、お菓子まで多彩。
最後には「最初は楽しみのほうが勝っていたけれど、ドキドキして、痛いかな、こわさも出てきた」と明かしながら「あとは自分次第」と語った。
ファンからは「いよいよだぁ」「にこるん、いよいよ出産間近だね」「母子ともに健康で無事に産まれることを願ってます」など、多数の声が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告している。
【動画】藤田ニコル、出産前最後のYouTube更新
藤田は「（妊娠）39週に私がなっていて、いつ出産が始まってもおかしくない状態」だとし、「体が今、全部不調で、歩くのも立つのも全部痛くて、今も円座クッションに座りながらやってるんですけど、一応、計画無痛分娩を希望しているので、どうなるのか」と現状を語った。
最後には「最初は楽しみのほうが勝っていたけれど、ドキドキして、痛いかな、こわさも出てきた」と明かしながら「あとは自分次第」と語った。
ファンからは「いよいよだぁ」「にこるん、いよいよ出産間近だね」「母子ともに健康で無事に産まれることを願ってます」など、多数の声が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告している。