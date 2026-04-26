「神秘的な可愛さをもった我が子」広島GK田中雄大に第1子長女が誕生
サンフレッチェ広島は26日、GK田中雄大(30)に第1子となる長女が誕生したことを発表した。
田中は青森山田高から桐蔭横浜大を経て、2018年にSC相模原へ加入。2020年にブラウブリッツ秋田、2023年に広島へ移籍した。今季はここまで出場はない。
クラブ公式サイトを通じ、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、第一子が産まれましたことをご報告させていただきます。昨日の逆転勝利、ゆりかごダンス、そしてキーパーチームの写真、どれも最高でした! 改めて、サンフレッチェ広島という素晴らしいクラブの一員であることを誇りに思います。最高に素敵な妻と、エコー写真の頃から神秘的な可愛さをもった我が子が、この家族でよかったと思ってもらえるように、心を尽くしていきたいと思います。パパ雄大もよろしくお願いします!」とコメントした。
田中は青森山田高から桐蔭横浜大を経て、2018年にSC相模原へ加入。2020年にブラウブリッツ秋田、2023年に広島へ移籍した。今季はここまで出場はない。
クラブ公式サイトを通じ、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、第一子が産まれましたことをご報告させていただきます。昨日の逆転勝利、ゆりかごダンス、そしてキーパーチームの写真、どれも最高でした! 改めて、サンフレッチェ広島という素晴らしいクラブの一員であることを誇りに思います。最高に素敵な妻と、エコー写真の頃から神秘的な可愛さをもった我が子が、この家族でよかったと思ってもらえるように、心を尽くしていきたいと思います。パパ雄大もよろしくお願いします!」とコメントした。