お出かけの時に持ち歩く防災グッズは、これまで2回紹介しています。今回は、さらにブラッシュアップして、グッズを選んでみます。「お金をかけず、無理せずできる」「防災以外でも役立ち、普段使いできる」「理想論ではない」の考えに基づいて再考して選びました。みなさんもご自分の行動の特徴に合わせてカスタマイズ。マイ・防災ポーチを作ってください。

休憩セット

・小さいレジャーシート

・携帯用ブランケット（薄いアルミフィルム）

・小型の折りたたみ椅子

・折りたたみ傘（晴雨兼用）

・生ゴミ用のポリ袋

座ったり、横たわったりするためのグッズです。小さな折りたたみ椅子は100円ショップでも売っています。お出かけ先の行列待ちの時に、ちょっと腰を降ろせます。

そして日焼け対策に折りたたみの日傘。傘は避難所の床に横たわった時、顔のあたりに置けば目隠しになります。ポリ袋はレジャーシート代わりに敷いたり、袋の底に丸い穴を開けて頭を通して被ってポンチョにして暖をとったりと万能です。

軽食セット

・携帯食

・チョコレート

・ミニ羊羹

・あめ

・飲料（ペットボトルの水、お茶類）

小腹対策です。チョコレートやあめ・キャンディー類は、疲労対策でもあります。甘いものは大切です。防災ポーチに入れっぱなしではなく、食べて買って常に新しいものにしましょう。

＜衛生用品セット＞

大きめのハンカチ＝止血にも使えます。ティッシュ、ウェットティッシュ(ポケットタイプ)、マスク、ばんそうこう(数枚)、常用薬(1日分)。これらは、多いとかさばります。少しずつそろえてください。

生理用品＝止血にも使えます。下着(パンツ、ショーツ類が1枚あると安心です)、携帯トイレ(数回分)＝携帯用トイレは事前に使用して慣れておいた方がいいです。最初はなかなか使えませんので。

充電セット

スマホ用のモバイルバッテリーを忘れてはいけません。アルカリ単3乾電池式の場合、2回分は準備しておきましょう。AC用充電器と充電ケーブルもあると安心です。

連絡セット

いつもスマホの電話帳機能を使っているため、家族や友人・大切な人の具体的な連絡先(電話番号、メルアド)は意外と覚えていません。名刺大の「災害・避難カード(家族連絡カード)」を作って持ち歩いて下さい。

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被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。