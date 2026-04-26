女優、鈴木保奈美(59)が22日、自身のインスタグラムを更新し、広島・尾道の老舗旅館を訪れたことを明かした。



【写真】“尾道の迎賓館”に偽りなし！すんごい客室

「今日から2日間の広島公演、の前にしまなみ海道へちょっと寄り道。」とコメントし、高台から島と島をつなぐ橋や高速道路を撮影した絶景画像を掲載した。さらに「尾道ではキクちゃんのご実家 RYOKAN尾道西山さんに寄らせていただく。」とフジテレビの西山喜久恵アナウンサー(56)の実家である「Ryokan尾道西山」への訪問も報告した。



「Ryokan尾道西山」は昭和18年(1943年)に開業した“尾道の迎賓館”西山別館が始まり。建物、家具や照明、茶道具、掛け軸、器など伝統をしっかりと引き継いでいるという。鈴木は館内の画像も掲載し「この土間とっても好きよ。さあ、広島のお客様に興奮を届けよう。」とリフレッシュした様子だった。



鈴木は、主演舞台エクストリーム・シチュエーションコメディ「汗が目に入っただけ」の広島公演を前に、「Ryokan尾道西山」へ立ち寄った形。西山アナとのツーショットも公開している。



（よろず～ニュース編集部）