犬にとって『超危険な場所』５選

犬にとって危険な場所は、屋外にも家の中にも存在します。それぞれの場所にはどのようなリスクが潜んでいるのか把握し、飼い主は愛犬の安全を守れるように対策しましょう。

1.キッチン

キッチンには、犬にとって危険なものがたくさんあります。たとえば、刃物や洗剤、コンロ、犬にとって中毒症状を引き起こす食べ物など、うっかり危険な行為をしてしまえば、愛犬が食中毒を引き起こしたり、怪我を負ったりすることもあるでしょう。

特に中型～大型犬は、シンクや台所に背が届いてしまうため、誤飲や刃物のイタズラなど、事故を起こすリスクが非常に高いです。なるべくキッチンには入れないように工夫してください。

2.階段

階段を平然と上ったり下りたりしているわんこは非常に多くいます。しかし、家の中で犬の事故が多い場所の上位に入るのが「階段」です。

普段は問題なく駆け上がったり駆け下りたりしているわんこでも、うっかり足を踏み外して転落してしまい、骨折や打撲といった怪我を負うリスクが懸念されます。

また、階段を上るたびに足腰に負担がかかっているので、椎間板ヘルニアや脱臼などの症状を発症する危険もあるでしょう。

3.ベランダ

気分転換にとベランダに出してあげる飼い主さんも少なくありません。外の空気を吸えるので、犬の中でもベランダを好んでいるわんこは多いでしょう。

しかし、ベランダは一歩間違えると脱走の危険があります。2階以上のベランダの場合、うっかり外に飛び出してしまうと、高所からの転落により、骨折や強い打撲による内臓損傷などのリスクもあるので、ベランダには極力出さないようにしたり、しっかり安全策を講じた上で出してください。

4.交通量の多い道路

犬を散歩させるときは、なるべく交通量の多い道路を避けて散歩するようにしてください。犬の中には、多くの車が行き交う状況に恐怖を感じ、パニックに陥ってしまう犬もいます。

交通量の多い道路でパニックに陥ったり、走り去る車を追いかけようとしたりすると危険です。事故の原因になりかねないので、より安全なルートを探してみてください。

5.草むら

散歩中に草むらがあると、好奇心から犬がどんどん入っていってしまうことがあります。犬たちにとって、いろんなニオイがする草むらに惹かれるのでしょう。

しかし、草むらには害虫や危険な植物が潜んでいることがあります。うっかり刺されたり噛まれたり、有害な植物や、除草剤などの薬品を口に含んでしまう恐れがあるほか、マダニなどの寄生虫による感染症のリスクもあるため、むやみに草むらへ入らせないよう注意しましょう。

愛犬の安全のために飼い主が必ずすべき対策

愛犬の安全のため、飼い主は危険な場所ごとに対策を講じることが大切です。

たとえば、キッチンや階段に勝手に入らないようにゲートを設置したり、ベランダに出るときは、外に脱走する可能性のある隙間を埋めたり、踏み台にできるようなものを片付けたりしてください。

散歩ルートも今一度、見直しを行い、交通量の多いルートや草むらには近づかないようなルートを模索してみましょう。どうしても通らなければいけないときは、飼い主が車道側を歩き、しっかりリーダーウォークを習得させてください。

まとめ

犬にとって危険な場所は至る所に存在します。愛犬の安全を守れるのは、飼い主だけです。それぞれの場所には入らないように、あるいは安全策を講じた上で入らせるように工夫しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)