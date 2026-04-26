「うそやん」ナイナイ岡村隆史、今田耕司の還暦パーティーショットを披露！ 「日本で1番若々しい還暦」
「うそやん」ナイナイ岡村隆史、今田耕司の還暦パーティーショットを披露！ 「日本で1番若々しい還暦」
ナインティナインの岡村隆史さんは4月24日、自身のInstagramを更新。お笑いタレント・今田耕司さんの還暦祝いでの集合ショットを披露しました。
【写真】ナイナイ岡村、今田耕司の還暦パーティーショット
「日本で1番若々しい還暦かもですね」岡村さんは「60 今田さんの還暦祝い おめでとうございます」とつづり、1枚の写真を投稿。3月13日に60歳の誕生日を迎え、赤いちゃんちゃんこ姿の今田耕司さんを中心に、岡村さんや出川哲朗さん、ずん・飯尾和樹さん、お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健さんなど豪華メンバーでの集合ショットを披露しています。室内には誕生日のバルーンが飾られ、参加者全員が「NOW」の文字がプリントされた赤いTシャツを着用して今田さんの還暦を祝福しています。
コメントでは「うそやん。今田さん60歳!!」「今田さん、60歳には見えません!!」「うーん 見えない・・」「みんなでお揃い羨ましーーー」「わかっい」「お若すぎる！」「ホンマに変わらへん…」「日本で1番若々しい還暦かもですね」「信じられないくらい若見えですね」など驚きの声が多数寄せられています。
「このツーショット…涙が止まらない！！」2025年12月の投稿では、がん闘病中のお笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明さんとのツーショットを披露して「ワンフーの皆さん 貴さん 元気そうで何よりです」とつづっていた岡村さん。石橋さんの近影に「貴さんの姿が見られとても嬉しいです」「貴さん元気そうでよかった〜」「タカさんだかっこいい」「最高のツーショット」「このツーショット…涙が止まらない！！」「コレは嬉しい1枚！」「貴さん いい笑顔だぁぁぁーーー」「貴さんの元気そうな姿が見られて嬉しいです」「岡村さんありがとう」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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