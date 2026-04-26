小西桜子、“プロ級”イラスト添えた絵日記公開「上手すぎてびっくり」「絵日記のレベル超えてる」の声
【モデルプレス＝2026/04/26】女優の小西桜子が4月24日、自身のInstagramを更新。絵日記の写真を投稿し反響を呼んでいる。
【写真】27歳美人女優「いつか個展開いてほしい」プロ級クオリティの絵日記
小西は「えにっき続いてる」とつづり、写真を複数枚投稿。1日の出来事やロケでのエピソードなどを添え、自身が描いたイラストを公開している。女の子のイラストやピンクの花のイラストなど、儚げな雰囲気が目を惹く絵日記を披露している。
この投稿にファンからは「絵上手すぎてびっくり」「絵日記のレベル超えてる」「コツコツ描いてて凄い」「いつか個展開いてほしい」「素敵すぎます」「これからもぜひ続けてください」「プロ級です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳美人女優「いつか個展開いてほしい」プロ級クオリティの絵日記
◆小西桜子、高クオリティの絵日記披露
小西は「えにっき続いてる」とつづり、写真を複数枚投稿。1日の出来事やロケでのエピソードなどを添え、自身が描いたイラストを公開している。女の子のイラストやピンクの花のイラストなど、儚げな雰囲気が目を惹く絵日記を披露している。
◆小西桜子の投稿に反響
この投稿にファンからは「絵上手すぎてびっくり」「絵日記のレベル超えてる」「コツコツ描いてて凄い」「いつか個展開いてほしい」「素敵すぎます」「これからもぜひ続けてください」「プロ級です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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