【漢字クイズ】「商人」はなんて読む？「しょうにん」ではない読み方！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



「商人」はなんて読む？ 「商人」という漢字を見たことはありますか？ 一般的に「しょうにん」と読みますが、別の読み方を知っている人は少ないのではないでしょうか。 いったい、「商人」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「あきんど」でした！ 「あきうど」、「あきびと」、「あきゅうど」ともいいます。 「あきんど」は、中世日本の市場で商売をする人々を指す言葉で、主に小売業者を指していました。 今では、「あきんど」はあまり一般的には使われませんが、その響きは古き良き日本の商売人のイメージを思い起こさせます。 「あきんど」は、商売を通じて地域社会に貢献した商人たちの誠実さや地道な努力を象徴する言葉とも言えるでしょう。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『四字熟語を知る辞典』

・『四字熟語辞典』（学研）

ライター Ray WEB編集部