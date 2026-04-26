◇ナ・リーグ カブス4−12ドジャース（2026年4月25日 ロサンゼルス）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が25日（日本時間26日）、敵地でのドジャース戦に「5番・右翼」で先発出場。第1打席で相手先発・佐々木朗希投手（24）から4号先制アーチを放つなど、今季2度目の1試合3安打を記録。状態の良さにクレイグ・カウンセル監督も安堵した。

2回1死の第1打席で相手先発・佐々木朗希に対し2ボール2ストライクからの5球目、98・5マイル（約158・5キロ）の高め直球を捉えると、打球は左中間スタンドへ一直線。豪快な4号ソロで敵地を黙らせた。

昨季の佐々木との対戦は3打数無安打1四球だったため、5打席目での初安打が本塁打となった。また、メジャーでの日本人対決での本塁打は通算14本目だった。

4回1死の第2打席は少し浮いたスプリットを狙ったものの左飛。ミスショットに悔しそうな顔を見せた。6回無死一塁の第3打席は中前打で好機を拡大し、佐々木との対戦は3打数2安打だった。

8回の第4打席は相手4番手・ハートから中前打。23日（同24日）のフィリーズ戦に続く1試合3安打で、これで直近5戦で計10安打と好調をキープしている。

チームは投壊で大敗を喫したものの試合後、カウンセル監督は鈴木の好調ぶりに「今は多くの打者がいいスイングをしているし、それを維持していく必要がある。彼も完全に調子を上げていて、いい状態だね」と安堵した。