【ネオナイスバーガー】新メニューは、バーガーをディップして楽しむ特製チーズソース♡
福岡発祥の大人気ベーカリー｢AMAM DACOTAN(アマムダコタン)｣や、生ドーナツ専門店｢I’m donut?(アイムドーナツ)｣などを手掛ける平子良太氏による、ネオ・ファストフードを提案するハンバーガーブランド｢Neo Nice Burger(ネオナイスバーガー)｣から、新メニューが登場!体験してきたので紹介いたします♡
今注目のハンバーガーブランド｢ネオナイスバーガー｣
昨年2025年10月に渋谷宮益坂、11月に表参道にオープンしたネオナイスバーガー。パン、ソース、具材、ポテトなどを全て、職人が手作りでつくり上げているこだわり!
料理人が本気でつくるクオリティと、ファストフードの気軽さを兼ね備えた、新しいスタイルの｢ネオ・ファストフード｣。
新メニュー｢ジャンキーチーズディップ｣
新しく登場するのは、バーガーをディップしていただく新しい食べ方を提案する｢ジャンキーチーズディップ｣。チェダーチーズと自家製ベシャメルソースなどを合わせて仕立てた、なめらかでコクのある特製チーズソース。
3種のトッピングの中から選ぶことができます。
バーガーをそのままいただくのももちろんとても美味しいのですが、ソースをディップすることでまた新しい味わい、濃厚さ、背徳感を楽しめちゃう!ポテトや、フライドチキンなどと合わせても◎
3種のソースを詳しくご紹介
左下から時計回りに、
｢辛味アラビアータ｣
トマトのうまみに、程よい辛みを効かせた味わい。チーズのコクに刺激が重なりジャンキーに楽しめる。
｢きのこソース｣
きのこのうまみと香りが広がる濃厚な味わい。チーズソースとの相性も抜群。
｢ジェノベーゼ｣
バジルの爽やかな香りと風味の豊かな味わいが、チーズの濃厚さに軽やかさをプラスしてくれる。
気軽に試せる店頭キャンペーンを開催
2026年4月25日(土)～5月1日(金)の期間、peaceputのLINE公式アカウントに登録で、ジャンキーチーズディップを1種類試せるキャンペーンを開催!お得なこの期間に、ぜひ皆様も楽しんでみて!
【店舗情報】
店名:Neo Nice Burger 表参道
住所:東京都港区北青山3-6-23 2階
店名:Neo Nice Burger 渋谷宮益坂
住所:東京都渋谷区渋谷1-8-3 1階