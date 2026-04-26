【リーグドゥ】スタッド・ランス 1−1 ナンシー（日本時間4月25日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】SNS悲鳴…痛恨イエローの瞬間

スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、アグレッシブなディフェンスからイエローカードを受けた。自身のミスを取り返そうとしたプレーにファンからは悲鳴が上がっている。

昇格争い中の5位スタッド・ランスは日本時間4月25日、15位のナンシーとホームで対戦。中村は3トップの真ん中に入ると、序盤からアグレッシブなディフェンスを見せた。

すると1点リードで迎えた31分、自陣左サイドで中村がボールを受ける。すると日本代表アタッカーは、右サイドに展開しようとグラウンダーのパスを出したが、これがDFフェトゥ・マウアサに奪われてカウンターのピンチを迎えた。

中村はそのまま逆サイドまで必死にボールを追いかける。マウアサに対してショルダーチャージを仕掛けるも奪えず。再び中村が追いかけて、ボックス手前でスライディングタックルを敢行。後方からのスライディングは相手の足を引っ掛けてしまい、主審はファウルの判定を下して、中村にイエローカードを提示し、前戦から続き2試合連続でのイエローとなった。

このシーンについてSNSのファンたちは「今のは敬斗出ると思ったよびっくりした」「敬斗CFとは思えないほど守備してる」「ミス取り返そうとして焦ったか」「ボールにはいってたけどかかったもんな」「ちょっと積極的に行きすぎたな」「このイエローはもったいない」といった声が並んだ。

なお中村は85分にボックス内の接触で倒されるもノーファウルに。するとこのボールロストから失点に繋がり、チームは1ー1の引き分けに終わった。中村自身は90分にベンチに下がっている。（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）