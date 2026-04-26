藤本美貴「世界の給与明細」に本音「どこに住むのかという問題は難しい」

4月26日（日）夜6時30分から、「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（MC：藤本美貴）のレギュラー放送がスタート！

【動画】「世界の給与明細」過去回

誰もが気になる“他人の給与明細”を世界中で調査し、その国独自の文化や今を見る新感覚のお金バラエティー。

これまで特番として2回放送され、待望のレギュラー化第1弾では、「高福祉・高負担でも幸せ」というノルウェーの給与明細や子どもが1日8万円稼ぐ高額バイト、グリーンランドやアメリカ・ロサンゼルスの給料事情を調査。

スタジオゲストに、石原良純、鶴崎仁香（日向坂46）、平子祐希（アルコ＆ピース）、ホラン千秋を迎えておくる。

「テレ東プラス」は初回収録後のMC・藤本美貴を直撃。番組の魅力や、気になる給与明細について、話を聞いた。

――レギュラー化が決まった時の感想からお聞かせください。

「世界の給与明細と聞くと“ちょっと難しいのかな？”と思いがちですが、なかなか人のお給料を聞くこともないですし、ましてや世界の給料を見られる機会はないので、特番の時もすごく面白かったです。今回レギュラー化ということで、とても嬉しいです。



日本のお給料は本当に上がった方がいいのか、このままでいいのか…。また、職業別のお給料も分かりますし、日曜の夜、家族やお子さんとお金について話すきっかけになればいいなと思います」

――初回のVTRを見て、感じたことはありますか。



「皆さんもご存じの通り、世界的に見ると、お給料が日本の倍とか2.5倍とか普通にあるんですけど、そういう国は物価もものすごく高いんですよね。

例えば夜ご飯をのぞく場面で、もちろんその国の文化もありますが、おかずの品数が少ないのを見ると『あーやっぱり日本にいようかな』と思ってしまいます（笑）。単純に給与明細だけで見てはいけないんだなと。

だから難しいですよね。何を選び、どこに住むのかという問題は」

――給与以外で、日本と世界との違いについて何か感じたことはありますか？ 例えば税金とか…。

「初回でいうと、ノルウェーは税金が高いんですけど、それでも国民の皆さんはとても満足していました。税金が上がっても、国民の皆さんがしっかり納得している。一本軸で見てはいけない、いい側面もあるんだなということは、すごく勉強になりました」

「社会の歯車の一つになれる」というのは、どの職業にしても大切なこと”



――夫の庄司智春さんは「（妻の）給与明細は見たくない」と話しているそうですが、藤本さんは庄司さんの給与明細を……？



「私は、庄司さんの明細が普通に置いてあるので見ますし、庄司家のお金の管理をしているのも私なので」



――庄司さんとは、金銭感覚が合いますか？



「15年ぐらい前の話なんですけど、私、ティラミスが好きなんですね。ある日、パン屋さんに行くと、美味しそうなデザートが並んでいて、夫はシュークリームを頼み、私はティラミスを頼んだんです。それをテラス席で食べたんですけど、『ティラミスいくらだった？』と聞かれて『見てない』と言ったら、『もうティラミスの値段を見ないで買うようになったのか！』と言われて、口論になったことがありました（笑）。 そのティラミス、ちょっとお値段が高くて…。『俺は300円のシュークリームにしたんだ！(笑)』と言われて、そういう時の感覚は、ちょっと合わなかったですね」

――藤本さんにとって、「働くことの幸せ」とは。

「このお仕事でいうと、求められないと出られないので、まずオファーがあった時点で幸せを感じます。単純なことで言うと、“頑張って働いてお金をもらったら欲しいものを買える”というのも一つの幸せで、子どもたちにはそういう姿も見せていきたいです。“頑張らないとお給料は上がらない、でも頑張ったらその分、自分の好きなものを買えるようになるんだよ”ということは、家庭内でも話しています。

また大きいことで言うと“社会の歯車の一つになれる”というのは、どの職業にしても大切なことで、素敵なことなのかなと思います」

4月26日（日）夜6時30分放送！ 「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」の内容は……。



世界の㊙衝撃職業の給与明細を直撃取材！



「ノルウェー」

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「グリーンランド」

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「ロサンゼルス」

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