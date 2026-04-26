【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】1年経っても娘は毎日ゴロゴロした生活？＜第7話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第7話 心の傷……いつまで？【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
5人分の家事……ハルコさんただひとりで1年も頑張りぬいたのですね。娘や孫を想う気持ちだけでここまでやってきたのですから立派なものです。そしてあの頃の号泣姿のカケラもなくゴロゴロしてばかりのクルミさん。その姿、お母さんに薄々勘づかれていますよ……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第7話 心の傷……いつまで？【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
5人分の家事……ハルコさんただひとりで1年も頑張りぬいたのですね。娘や孫を想う気持ちだけでここまでやってきたのですから立派なものです。そしてあの頃の号泣姿のカケラもなくゴロゴロしてばかりのクルミさん。その姿、お母さんに薄々勘づかれていますよ……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび