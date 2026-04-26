◆米大リーグ ドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦に先発し、今季最長の６回途中でメジャー移籍後最多の９９球を投げ、３本塁打を浴びるなど７安打４失点だったが、粘りの投球を見せて打線の援護にも恵まれ、昨年５月３日（同４日）の敵地・ブレーブス戦以来３５７日ぶりの白星でメジャー２勝目となる今季初勝利をつかんだ。

朗希は「よかったなという気持ちは素直にありますし、打線にも、あとを投げたピッチャーにも助けられたので、本当に今日は助けられて勝てたなと思います」とホッとしたようだった。

今季は開幕から４登板で０勝２敗、防御率６・１１と苦しんできた朗希。初回は先頭のホーナーに右前安打を浴びながら無失点で切り抜けたが、２回には鈴木誠也外野手（３１）にソロを浴びて先取点を献上。３回にもブッシュに右前適時打を浴びて２点のリードを許した。３回にマンシーが９号２ランを放って追いついたが、同点の４回にもバレステロスにソロを被弾。リードを許したが、４回裏に打線が爆発して６点を奪ってリードをもらった。それでも５回にもアマヤにソロを被弾。４点リードの６回は先頭のハップに四球を与え、誠也に中前安打を浴びて降板。後続が抑えて勝利投手の権利が残った。

６回のマウンドに上がったのは今季初めてで、９９球はメジャー移籍後最多。７安打を許したが、９９球を投げて６６球がストライクと、これまでの課題だった制球は安定していた。最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）だった。メジャー２年目にして本拠地で挙げた初の勝利にもなった。この日は自身のボブルヘッド人形も来場者に配布された中で、しっかりと今季初勝利をつかみ取った。