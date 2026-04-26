■これまでのあらすじ

冷え切った夫婦関係に耐えられず、夫は姫花と再び関係を持ってしまう。姫花から「あの人はもう一樹さんを愛してないのかも」と言われて不安になる夫。さらに「今度こそ一緒になりましょう。歩美ちゃんとも仲良くするから」と言われるが、そこに妻が現れて!?



夫は私が現れてとても驚いていました。同じ会社なんだからいたっておかしくないのに…何考えているんでしょう。

もちろん、私はすべてわかったうえで、夫に黙って会社に来ていました。すべての証拠は揃っているのです。それでも、彼女は夫の相談に乗っていたとシラをきろうとしていました。でも…ついに夫は彼女と再度関係を持っていたことを認めたのです。しかしー…「こうなったのは美琴のせいでもあるんだ！」「俺だって家族を失いたいわけじゃない」「でもツライ」は？ 何言ってるの？ なんでそっちが被害者気取り？ 求めてくれていたらこんなことにはー…って、また悲劇のヒロイン？話になりませんでした。実は一緒に来てもらっていた部長も…そう思ったようです。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)