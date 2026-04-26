「こうなったのは妻のせいだ」「俺もつらい」ついに不貞を認めた夫…被害者気取りのふたりに制裁を【同じ女に二度奪われた夫 Vol.20】
■これまでのあらすじ
冷え切った夫婦関係に耐えられず、夫は姫花と再び関係を持ってしまう。姫花から「あの人はもう一樹さんを愛してないのかも」と言われて不安になる夫。さらに「今度こそ一緒になりましょう。歩美ちゃんとも仲良くするから」と言われるが、そこに妻が現れて!?
冷え切った夫婦関係に耐えられず、夫は姫花と再び関係を持ってしまう。姫花から「あの人はもう一樹さんを愛してないのかも」と言われて不安になる夫。さらに「今度こそ一緒になりましょう。歩美ちゃんとも仲良くするから」と言われるが、そこに妻が現れて!?
夫は私が現れてとても驚いていました。同じ会社なんだからいたっておかしくないのに…何考えているんでしょう。
それでも、彼女は夫の相談に乗っていたとシラをきろうとしていました。でも…ついに夫は彼女と再度関係を持っていたことを認めたのです。しかしー…
「こうなったのは美琴のせいでもあるんだ！」
「俺だって家族を失いたいわけじゃない」「でもツライ」
は？ 何言ってるの？ なんでそっちが被害者気取り？ 求めてくれていたらこんなことにはー…って、また悲劇のヒロイン？
話になりませんでした。
実は一緒に来てもらっていた部長も…そう思ったようです。
※この漫画は実話を元に編集しています
(ウーマンエキサイト編集部)