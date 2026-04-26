◇ナ・リーグ パドレス6−4ダイヤモンドバックス（2026年4月25日 フェニックス）

パドレスは25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に勝利。守護神のメーソン・ミラー投手（27）は9回の1イニングを3者凡退に封じ、34回2/3を無失点で球団新記録を樹立した。

6−4の9回にマウンドに上がると、トーマスを左飛、代打・バロッサも投ゴロに打ち取ると、最後はマルテを102・7マイル（約165・3キロ）の直球で一ゴロに打ち取り、3人でピシャリ。3者凡退で10セーブ目を挙げ、連続無失点イニングを34回2/3に伸ばした。これで、球団ではクラ・メレディアスの33回2/3を抜いて球団新記録となった。

打線も2回に4点を先制される苦しい展開となったが、1−4の7回にシーツの2点打などで4点を奪って逆転に成功。5−4の9回にはこの日、2本目となる3号ソロを放ってダメ押しした。

チームは試合がなかった前日24日（同25日）にドジャースが敗れたため、ナ・リーグ西地区で単独首位に浮上。この日も接戦を制してがっちり首位をキープした。