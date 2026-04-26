次週のNBAアウォード受賞者の発表日程が公開…新人王は日本時間4月28日

4月20日（現地時間19日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンにおける主要アウォードの投票で、得票ポイントが3位以内に入ったファイナリスト（最終候補）を発表した。

26日を終えた時点で、受賞者が発表されているアウォードは5つ。最優秀守備選手賞（DPOY）にはサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ、最優秀クラッチプレーヤー賞はオクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー、最優秀シックスマン賞はスパーズのケルドン・ジョンソン、スポーツマンシップ賞はボストン・セルティックスのデリック・ホワイト、そして最優秀躍進選手賞（MIP）にはアトランタ・ホークスのニキール・アレクサンダー・ウォーカーが選ばれた。

来週に発表されるアウォードのうち、公開されているファイナリストたちは下記のとおり（選手の並びはアルファベットのファミリーネーム順、以降チーム名は略称、日付はいずれも日本時間）。



Four more awards honoring top achievements during the 2025-26 NBA season will be announced next week.

MON, 4/27: Kia NBA Rookie of the Year

TUE, 4/28: Basketball Executive of the Year

WED, 4/29: Twyman-Stokes Teammate of the Year

THU, 4/30: Hustle Award pic.twitter.com/LRYvgHujXT

- NBA Communications (@NBAPR) April 25, 2026

◆＜次週に受賞者が発表されるNBAアウォードの最終候補＞

■4月28日発表：最優秀新人賞（ROY）



VJ・エッジコム（シクサーズ）



クーパー・フラッグ（マーベリックス）



コン・カニップル（ホーネッツ）

■4月29日発表：最優秀エグゼクティブ賞

■4月30日発表：トワイマン・ストークス・チームメート・オブ・ザ・イヤー



（チームメート賞）



デズモンド・ベイン（マジック）



ジェイレン・ブランソン（ニックス）



パット・カナトン（ホーネッツ）



ディアロン・フォックス（スパーズ）



ジェフ・グリーン（ロケッツ）



ドリュー・ホリデー（ブレイザーズ）



ディアンドレ・ジョーダン（ペリカンズ）



ダンカン・ロビンソン（ピストンズ）



マーカス・スマート（レイカーズ）



ジェイソン・テイタム（セルティックス）



ギャレット・テンプル（ラプターズ）



ジェイリン・ウィリアムズ（サンダー）

■5月1日発表：ハッスル・アウォード

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