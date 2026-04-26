次週のNBAアウォード受賞者の発表日程が公開…新人王は日本時間4月28日

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　4月20日（現地時間19日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンにおける主要アウォードの投票で、得票ポイントが3位以内に入ったファイナリスト（最終候補）を発表した。


　26日を終えた時点で、受賞者が発表されているアウォードは5つ。最優秀守備選手賞（DPOY）にはサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ、最優秀クラッチプレーヤー賞はオクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー、最優秀シックスマン賞はスパーズのケルドン・ジョンソン、スポーツマンシップ賞はボストン・セルティックスのデリック・ホワイト、そして最優秀躍進選手賞（MIP）にはアトランタ・ホークスのニキール・アレクサンダー・ウォーカーが選ばれた。


　来週に発表されるアウォードのうち、公開されているファイナリストたちは下記のとおり（選手の並びはアルファベットのファミリーネーム順、以降チーム名は略称、日付はいずれも日本時間）。




◆＜次週に受賞者が発表されるNBAアウォードの最終候補＞

■4月28日発表：最優秀新人賞（ROY）

VJ・エッジコム（シクサーズ）

クーパー・フラッグ（マーベリックス）

コン・カニップル（ホーネッツ）


■4月29日発表：最優秀エグゼクティブ賞


■4月30日発表：トワイマン・ストークス・チームメート・オブ・ザ・イヤー

（チームメート賞）

デズモンド・ベイン（マジック）

ジェイレン・ブランソン（ニックス）

パット・カナトン（ホーネッツ）

ディアロン・フォックス（スパーズ）

ジェフ・グリーン（ロケッツ）

ドリュー・ホリデー（ブレイザーズ）

ディアンドレ・ジョーダン（ペリカンズ）

ダンカン・ロビンソン（ピストンズ）

マーカス・スマート（レイカーズ）

ジェイソン・テイタム（セルティックス）

ギャレット・テンプル（ラプターズ）

ジェイリン・ウィリアムズ（サンダー）


■5月1日発表：ハッスル・アウォード



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