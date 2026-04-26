膝の痛みや腫れを放置していませんか？ 変形性膝関節症の進行を防ぐ「自己チェック」のポイント

変形性膝関節症は早期発見が症状の進行を抑えるうえでとても重要です。この記事では、日常的に膝の状態を観察するための自己チェック方法について解説します。痛みや違和感の記録をつけることや、腫れ・熱感を確認する習慣を身につけることで、受診のタイミングを逃さずに済みます。

監修医師：

松繁 治（医師）

変形性膝関節症のサインを見逃さないための自己チェック

経歴岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病院勤務 / 専門は整形外科、脊椎外科主な研究内容・論文ガイドワイヤーを用いない経皮的椎弓根スクリュー(PPS)刺入法とその長期成績著書保有免許・資格日本整形外科学会専門医日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医日本整形外科学会認定脊椎内視鏡下手術・技術認定医

変形性膝関節症のサインを早期に捉えるためには、日常的に膝の状態を観察し、変化に気づくことが大切です。自己チェックを習慣化することで、症状の進行を防ぐための行動を早めに取ることができます。

痛みや違和感の記録をつける

膝に痛みや違和感を感じたときは、その状況や頻度を記録しておくことが有効です。たとえば、歩き始めの痛み、階段での痛み、長時間座った後のこわばりなど、具体的な症状と発生時刻、持続時間をメモします。これにより、症状のパターンが見えてきて、医師への受診時にも正確な情報を伝えやすくなります。

記録をつけることで、症状が一時的なものか、繰り返し現れるものかを判断できます。週に数回以上同じような痛みが出る場合は、変形性膝関節症の初期段階にある可能性が高いため、早めの受診を検討しましょう。

膝の腫れや熱感の確認

膝を触ったときに腫れや熱感がある場合、関節内で炎症が起きているサインです。鏡の前で両膝を比較し、片方だけ膨らんで見える場合は関節水腫の可能性があります。また、膝を曲げたときに違和感や引っかかりを感じる場合も、軟骨や半月板の損傷が疑われます。

これらの症状が数日以上続く場合は、整形外科を受診し画像検査を受けることが推奨されます。早期発見により、軽度の段階で治療を開始でき、進行を大幅に遅らせることができます。

まとめ

変形性膝関節症のサインを見逃さず、歩き始めの痛みに早期に気づくことが、進行を遅らせる第一歩です。やってはいけない行動を避け、適切な対処法を取り入れることで、膝の健康を長く保つことが可能です。痛みや違和感が続く場合は、整形外科を受診し専門医の診察を受けることをおすすめします。日常生活の工夫と医療の力を組み合わせることで、より快適な生活を送ることができるでしょう。

参考文献

日本整形外科学会「変形性膝関節症」

厚生労働省「変形性膝関節症および変形性脊椎症の疫学、予防」