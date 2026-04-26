開催：2026.4.26

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 12 - 4 [カブス]

MLBの試合が26日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとカブスが対戦した。

ドジャースの先発投手は佐々木朗希、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。

2回表、5番 鈴木誠也 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 LAD 0-1 CHC

3回表、2番 マイケル・ブッシュ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 LAD 0-2 CHC

3回裏、3番 マックス・マンシー 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでドジャース得点 LAD 2-2 CHC

4回表、6番 モイセス・バレステロス 8球目を打って右中間スタンドへのホームランでカブス得点 LAD 2-3 CHC

4回裏、9番 アレックス・フリーランド 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 3-3 CHC、2番 フレディ・フリーマン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 4-3 CHC、5番 テオスカー・ヘルナンデス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 6-3 CHC、6番 ダルトン・ラッシング 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 7-3 CHC、7番 アンディ・パヘス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 8-3 CHC

5回表、9番 ミゲル・アマヤ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでカブス得点 LAD 8-4 CHC

6回裏、7番 アンディ・パヘス 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 10-4 CHC、8番 金慧成 5球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 LAD 11-4 CHC、ピッチャー ビンセント・ベラスケスがワイルドピッチでドジャース得点 LAD 12-4 CHC

試合は12対4でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの佐々木朗希で、ここまで1勝2敗0S。負け投手はカブスのコリン・レイで、ここまで3勝1敗1S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.240。さらに、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、3安打（1HR）、1打点、打率は.327。さらに、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で5.0回を投げ、7安打（3本塁打）、4失点、5奪三振、防御率は6.35となっている。

ここまでドジャースは18勝9敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方カブスは17勝10敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 12:16:39 更新