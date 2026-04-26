自然写真家の高砂淳二氏による写真展「高砂淳二とめぐるカナダ、大自然のフィールド」が、ニコンプラザ東京および大阪のフォトスクエアにて、4月29日（水）より順次開催される。

カナダ観光局と株式会社日経ナショナル ジオグラフィックによる冊子「高砂淳二とめぐるカナダ、大自然のフィールド カナダの国立公園アクティビティーガイド」の発刊を記念した写真展。高砂氏が、カナダ各地で撮影した自然や野生動物の作品を展示する。

また、撮影エピソードや作品に込めた想いを語るトークイベントも実施。

冊子では、カナダの風景や生き物、自然体験、旅行者向けアクティビティーなどを紹介するほか、高砂氏とニコンのレンズ設計者による対談も掲載。撮影技術や機材に関する実践的なヒントに加え、写真表現へのこだわりにも迫る内容になるという。

ニコンプラザ東京 フォトスクエア

開催期間

2026年4月29日（水）～5月11日（月）



開催時間

10時30分～18時30分（最終日は15時00分まで）



所在地

休館

日曜日、5月4日（月）～5月6日（水）



トークイベント

ニコンプラザ大阪 フォトスクエア

開催期間

ニコンプラザ東京 ショールーム 開催日：5月9日（土） 開催時間：14時00分～15時00分 定員：40名（当日先着順） 参加費：無料

5月25日（月）～6月3日（水）



開催時間

10時30分～18時30分（最終日は15時00分まで）



所在地

休館

日曜日



トークイベント

作者プロフィール

ニコンプラザ大阪 ショールーム 開催日：5月30日（土） 開催時間：14時00分～15時00分 定員：30名（当日先着順） 参加費：無料

1962年、宮城県石巻市生まれ。自然写真家。熱帯から極地まで世界中の国々を訪れ、海中、生き物、虹、風景、星空など、地球全体をフィールドに、自然の繋がり、水や生命の循環、人と自然の関わり合いなどをテーマに撮影活動を行っている。自然写真の世界最高峰といわれる「Wildlife photographer of the year 2022」“自然芸術性”部門で最優秀賞を受賞。「この惑星（ほし）の声を聴く」「PLANET OF WATER」「Dear Earth」「night rainbow」など、著書は30冊を超える。写真展多数開催。テレビ、ラジオ、雑誌等のメディアや講演会などで、自然の大切さ、自然と人間の関係性、人間の地球上での役割などを幅広く伝え続けている。海の環境非営利団体OWS（The Oceanic Wildlife Society）理事。