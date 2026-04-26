2026年4月23日、韓国・聯合ニュースTVは「人気グループBTS（防弾少年団）のリーダー、RMが日本の禁煙区域で喫煙したと報じられ波紋が広がっている」と伝えた。

BTSは17、18日の東京ドーム公演のため訪日していた。記事は週刊文春の記事を引用し、「RMが東京・渋谷の飲食店を知人と共にはしごしながら、路上で喫煙する姿が目撃された」「禁煙区域でも喫煙していた」「警備員の話によると、吸い殻のポイ捨てもしていた」などと報じている。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「外国での行動には気を付けないと」「ワールドスターが清潔な国・日本で路上喫煙とは（笑）」「たばこを吸うことにも驚いたけど、しかも路上というのが…」「世界的な人気にふさわしい態度、行動を取ってほしい。人気は一生続くものではないよ」「そろそろ解散の予感」「もともとそういう人間だったんだろう。メッキがはげてきたんだ」「こんなのがニュース？こんなのを記事にするの？」「BTSは聖職者ではない。くだらないパパラッチ」など、さまざまな声が寄せられている。（翻訳・編集/麻江）