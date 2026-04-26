◇ONE SAMURAI 1 ONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦 武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日 有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、26日に都内でメディアデーを開催。29日に有明アリーナで開催される「ONE SAMURAI 1」で引退試合に臨むK-1元3階級制覇王者の武尊（34＝team VASILEUS）が、因縁の相手が仕掛けてきた“心理戦”について言及する場面があった。

引退試合では、昨年3月に敗れている“因縁”ロッタン・ジットムアンノン（タイ）とONEフライ級キックボクシング暫定王座を懸けて激突する。

24日の公開練習でロッタンは“心理戦”を仕掛けた。「2Rまではボクシングの戦い方で戦う。もし2Rまでに決着がつかなければ3R以降はキックボクシングルールで戦います。楽しみにしてください」と不敵な殴り合いを予告した。

この言葉に武尊は「ロッタン選手は、結構揺さぶりを今までもすごくかけてくる。僕は喋る言葉に対しては気にしてない。試合になったら蹴ってくると思う」と相手の言葉を気にすることはなかった。

引退試合に向けたコンディションは大きなケガもなく順調な仕上がりだという。「これが最後で寂しいという気持ちもなく、引退試合という感覚もない。最後出し切って、勝った後に“やり切った”と思えたらいいなと思います」と意気込んだ。