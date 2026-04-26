【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 2−3 横浜F・マリノス（4月25日／埼玉スタジアム2002）

【映像】「肘」が「首」に直撃した瞬間（実際の様子）

試合開始早々の危険なプレーが物議を醸している。

4月25日の明治安田J1百年構想リーグ第12節で、浦和レッズと横浜F・マリノスが激突。激しい乱打戦となった試合は最終的には3点を奪ったアウェーの横浜FMが競り勝ち、4試合ぶりに勝点3を獲得した。

そんな試合で目を背けたくなる危険なプレーが発生したのが、キックオフ直後の3分だった。

横浜FMのGK朴一圭がパントキックを蹴ると、FW谷村海那と浦和のDF根本健太が反応。両者は身体をぶつけて、落下地点の優位なポジショニングを取り合った。すると、後ろ向きで走った谷村がジャンプしたタイミングで、左肘が根本の首に直撃してしまった。

オナイウ阿道が試合後にインスタグラムを更新

小屋幸栄主審はすぐさま笛を吹く中、浦和の選手たちは危険性を主張。谷村にはイエローカードが提示された。リプレイ映像を見ながら解説の松原良香氏は「肘が入っていますね」とコメントする中、根本は首を押さえて痛みを訴え、医療スタッフの治療を受けた。

幸いにも根本はプレーを再開できたが、この一部始終にはSNS上も騒然。ファンからは「なんやその肘打ち」「根本を見てから肘入れてる」「それはあかん」「危ないよ」「狙って喉に入れてない？」など危険プレーへの批判、また「退場だろ！」「VARで赤だろ」「これは退場案件」「これ退場じゃない？」などジャッジに対する不満が噴出している。

また、この試合で先発していた浦和のFWオナイウ阿道は、試合後にインスタグラムのストーリーズを更新。谷村と根本が接触したシーンの画像とともに、「VARもあってこれがイエローカード？カード出したからって言ってたけどこれみて。OFRもしない、主審はイエローカード出したよって言ってたけど、試合の序盤でレッドカード出したらダメなの？最後のPKのOFRもそうだしちゃんと説明してほしいなー。試合止めて確認できる時間があるのに確認すらしないじゃん。しっかり仕事してほしい」とジャッジに疑問を投げかけている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

