【ベルギーリーグ】ゲンク 1−1 スタンダール・リエージュ（日本時間4月26日／セゲカ・アレーナ）

【映像】「飛ぶだけでOK」な超高精度クロス

ゲンクに所属する日本代表MF伊東純也が、精度の高いクロスで先制点をアシスト。「伊東純也！！って感じのクロス！」「ドンピシャ」とファンが歓喜した。

ゲンクは日本時間4月26日、ベルギーリーグのプレーオフ2第5節でスタンダール・リエージュと対戦。伊東は右ウイングとして先発フル出場した。

前半から伊東は積極的にチャンスを演出する。開始早々には最終ラインの背後へ抜け出してクロスを供給したほか、CKやスルーパスでゴールに迫るシーンを作り続けた。しかし、味方FWアーロン・ビブのシュートはクロスバーやGKに阻まれ、もどかしい時間が続く。

待望のゴールが生まれたのは後半28分だった。右サイドのタッチライン際でボールを受けた伊東は、相手DFとの距離を取りながら素早く体勢を整える。次の瞬間、右足のインフロントで放たれたクロスは、DFとDFの間のわずかなスペースへ鋭く落ちる軌道を描く。

ゴール前に走り込んでいたビブの“頭”をピンポイントで狙った完璧なボール。フリーで合わせたビブのヘディングはそのままゴールネットを揺らした。伊東にとっては今季4アシスト目となる先制点だった。

DAZNで実況を務めた原大吾氏は「完璧なアシストでした！」とクロスの質の高さを絶賛。

SNSでは「純也のパーーーフェクトクロス！！」「このクロスが世界レベル！！」「本当ドンピシャで受け手は飛ぶだけでOK」「ひとり格が違うプレーだった」「純也がボール持ったら全員ゴール前に走ったらいいのよ」「やーーーーーーっと、決めてくれましたね」といった声が相次ぎ、再三のチャンス演出が実を結んだ瞬間に大きな反響が集まった。

試合は終盤に直接FKで追いつかれ1−1の引き分けに終わったが、伊東のクロス精度とチャンスメイク能力が際立った一戦となった。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）