「ドジャース１２−４カブス」（２５日、ロサンゼルス）

カブスは大量１２失点が響き連勝が１０でストップした。１３日・フィリーズ戦以来の黒星で、２桁失点も同戦以来。鈴木誠也外野手は二回に先制の４号ソロを放つなど４打数３安打、１本塁打、１打点と今季２度目の３安打猛打賞をマークするも１１連勝には届かなかった。

元ソフトバンクの右腕・レイが誤算だった。チームは二回に鈴木のソロで先制。だが２点リードの三回にマンシーに２ランを被弾すると、四回には下位打線からピンチを招きイニング途中でＫＯ。２番手のアサドも火に油をそそいでしまい、一挙６失点で試合をひっくり返された。

ただこれまでも逆転で連勝を伸ばしてきたカブス。六回に佐々木を攻め立て、ハップの四球、鈴木の安打で無死一、二塁の好機を作って降板に追い込んだ。さらに四球で満塁と好機を拡大し、好調のスワンソンが打席に入ったが空振り三振。クロウアームストロングのバットも空を切り、連続三振で２死となった。アマヤも投ゴロに倒れ、絶好機で無得点。ここで反撃の炎はついえた。

鈴木は六回、八回と中前打を放ち、４号ソロを含め今季２度目の３安打をマークした。