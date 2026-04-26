【どう森】24キャラのマグネット入り食玩登場にファン歓喜 -「わたしの推しが何人もいる!サイコゥーかよ!!」「ラインナップが神」と話題
たぬきの「たぬきち」やシーズーの「しずえ」さんなど、どうぶつの住人たちが主役の人気ゲーム「どうぶつの森」。その可愛い住人たちが8月、アクリルマグネットになってお菓子売り場に登場。その数、なんと24種! 充実したラインナップに、SNSで歓喜の声があがっています。
【✨発売決定&予約開始✨】
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📅2026年8月 発売予定
『どうぶつの森 キャラマグネッツ』
＼
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#どうぶつの森 に登場する住民たちが
立体感のあるアクリルマグネットになって登場!!
メッセージカードデザインのメモカードも付属します🎁
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詳細👉
https://bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117933912000.html
(@candytoy_cより引用)
こちらが、8月に発売されるバンダイの食玩『どうぶつの森 キャラマグネッツ』(297円)です。ソーダ味のガム(1個)と一緒に、どう森キャラのマグネット(1個)とメモカード(1枚)がセットになっているんです。マグネットは厚さ約5mmと立体感のあるアクリル素材仕様で、全24種。メモカードは、ゲーム内に登場するメッセージカードのデザインで、こちらも10種類もあるのだとか。
今回登場するキャラクターの名前はこちら。
『どうぶつの森 キャラマグネッツ』キャラクター一覧
このラインナップに、SNSでは「キャラメルちゃんがいるー!!!」「モーリーとロドリー居るの嬉しい」「わたしの推しが何人もいる! ジョニーがいるだなんてッ サイコゥーかよ!!」「パッチがいるー!!!!! 可愛い!!」「フーコとはにわ君がいるのを見て、ラインナップが神だと気付きました」と、推しを見つけては喜ぶファンが続出。
中には、「これ箱買いしたいんだが!」「全24種!?これは箱買い確定ですね」とコンプを目指す人も。どれが出てもかわいいのも嬉しいポイントです。8月になったら、お菓子売り場で探してみてくださいね。
(C) Nintendo
【✨発売決定＆予約開始✨】／📅2026年8月 発売予定『どうぶつの森 キャラマグネッツ』＼#どうぶつの森 に登場する住民たちが立体感のあるアクリルマグネットになって登場！！メッセージカードデザインのメモカードも付属します🎁詳細👉https://t.co/TB7TMjQXdU#食玩 #キャラマグネッツ pic.twitter.com/7Qay0gnUJv- バンダイ キャンディ【公式】 (@candytoy_c) April 20, 2026
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(@candytoy_cより引用)
こちらが、8月に発売されるバンダイの食玩『どうぶつの森 キャラマグネッツ』(297円)です。ソーダ味のガム(1個)と一緒に、どう森キャラのマグネット(1個)とメモカード(1枚)がセットになっているんです。マグネットは厚さ約5mmと立体感のあるアクリル素材仕様で、全24種。メモカードは、ゲーム内に登場するメッセージカードのデザインで、こちらも10種類もあるのだとか。
今回登場するキャラクターの名前はこちら。
『どうぶつの森 キャラマグネッツ』キャラクター一覧
このラインナップに、SNSでは「キャラメルちゃんがいるー!!!」「モーリーとロドリー居るの嬉しい」「わたしの推しが何人もいる! ジョニーがいるだなんてッ サイコゥーかよ!!」「パッチがいるー!!!!! 可愛い!!」「フーコとはにわ君がいるのを見て、ラインナップが神だと気付きました」と、推しを見つけては喜ぶファンが続出。
中には、「これ箱買いしたいんだが!」「全24種!?これは箱買い確定ですね」とコンプを目指す人も。どれが出てもかわいいのも嬉しいポイントです。8月になったら、お菓子売り場で探してみてくださいね。
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