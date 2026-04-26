カーリングの混合ダブルス世界選手権（２５日、スイス・ジュネーブ）、日本代表の小穴桃里、青木豪組は１勝１敗で初日を終えた。

１次リーグＡ組の日本は初陣でエストニアに９―０と快勝。第１エンド（Ｅ）に３点を奪うと、第２Ｅに１点、第３Ｅに２点をスチールするなど、着実に得点を重ねた。

２戦目は強豪のオーストラリアと対戦。０―３の第３Ｅに１点を返すと、第４、５Ｅには連続スチールで同点に追いつく。３―５の第７Ｅに再び同点とするも、最終第８Ｅに２点を喫し、５―７で敗れた。

青木は「１試合目はすごく緊張した入りだったが、初めてなりにいい試合ができたと思うし、勝てたのもよかった」と回想。オーストラリア戦については「最初リードされた展開から追いついて、お互いに僅差のいいゲームができたと思う。１勝１敗にはなったが、明日にはつながるいい試合になった」と収穫を口にした。

次戦に向けては「ちょっと序盤にミスが多かったので、ミーティングしながら修正したい」と決意を述べた。

小穴、青木組は世界選手権初出場。小穴は「これからの４年間どういう頑張り方をするかなどの評価を図る大会にしたい」と展望を口にしていた。