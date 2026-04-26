ロハスがベンチに置いたのは

米大リーグ・ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でカブスと対戦し、12-4で勝利した。先発の佐々木朗希投手は5回0/3を投げ、7安打5奪三振2四死球4失点で今季初勝利を挙げた。NHK中継ではベンチから佐々木を応援する人物が映っており、話題になっていた。

佐々木は2回に鈴木誠也に先制被弾を許すなど、2回から5回までに毎回失点だった。それでもドジャース打線が爆発。3回にマンシーの2ランで同点に追いつくと、4回には6長短打を集中させ、一挙6点を奪った。佐々木は6回にピンチを招き降板するも、リリーフ陣が踏ん張り、今季初勝利を手にした。

そんな佐々木をベンチから“熱烈”に声援を送る人物がいた。37歳のロハスだ。前列に陣取り、佐々木のボブルヘッド人形をベンチのフチに置き、踊らせていた。

陽気なベテランの行動はNHK-BSの中継にもしっかり映り込んだ。ネット上のファンからも「朗希のボブルヘッドと踊るロハス草 ほんとに優しい兄貴分だよ」「佐々木のボブルヘッド人形で遊んで…応援してたw」「ロハスの優しさに涙が出そうになる」「NHKの中継でも映されてた」「大好きなんですね」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）