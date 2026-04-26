猫さんにあいさつをしようとした子どもは、猫さんの鼻の前に指先を差し出して、においをかがせるようにしていたのだとか。動画は2.6万回以上も再生され、「子どもと猫の組み合わせって、なんでこんなに癒されるんだろう」「本当E.Tみたいですね～可愛いなぁ～」とのコメントが集まっています。

【動画：ネコに挨拶をしたい女の子→指を近づけると…『微笑ましいやり取り』】

猫さんにあいさつをする子ども

Instagramアカウント「モカカプ成長記録」さまに登場したモカくん。ソファの上でくつろいでいたところ、投稿主さんの娘さんがモカくんにあいさつをしようと近づいてきたのだそう。

娘さんは、モカくんの鼻先に自分の指を差し出して、においをかがせるようにしていたのだそう。モカくんも、差し出された指に自分から鼻先を近づけていたとのこと。

まるで映画のワンシーンのよう

鼻先と指先をお互いに近づけてあいさつをする2人の姿は、まるで映画E.Tのワンシーンのようだったのだとか。娘さんはモカくんにあいさつができて上機嫌だったのだそう。

投稿主さんは、本当は娘さんがモカくんに向かって頭を下げてあいさつをするところを動画に収めたかったとのこと。ところがなぜかこの日は、E.Tポーズになってしまったとのことでした。

娘さんのあいさつを受け入れるモカくん

娘さんのE.Tスタイルのあいさつを、モカくんはおとなしく受け入れていたのだとか。何度も差し出される娘さんの指を、じっと見つめていたとのこと。

モカくんは、何度も鼻先を触られるので、何をされているのかわからず、少し不思議そうにしていたのだとか。可愛らしいやり取りは、何度も繰り返し見たくなってしまいます。

モカくんと娘さんが映画のワンシーンのようなポーズであいさつをする姿は、Instagramで2.6万回以上も再生され、「プリキュアが変身するシーンみたいですね」「とても可愛らしいです」「娘さんとモカちゃん仲良し。本当E.Tみたいですね～可愛いなぁ～」「ETバージョン懐かしいですね(笑)」「お鼻触るの好きなんだね。猫さん大人しい」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「モカカプ成長記録」さまには、モカくんと投稿主さんの子どもたちの日々の様子がたくさん投稿されています。仲のよいやり取りは見ていて癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「モカカプ成長記録」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。