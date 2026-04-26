344万回以上視聴され7.6万件の「いいね」を集めているのは、保護猫施設でシャーシャー威嚇している猫の姿。その後の変化に、視聴者からは「勢いよくシャーして良かったね」「急にネコ被りましたね～」「声出して笑った」などのコメントが寄せられています。

【動画：『威嚇していた保護猫』が『おやつを食べた』次の瞬間…まさかの光景が344万表示「顔が変わったｗ」「コワい…ウマイ…」】

イカ耳で警戒中

X（旧Twitter）アカウント「BAKENEKO CAFE｜化猫茶屋」に投稿されたのは、保護されたばかりの「おかき弟くん」の姿。少し前に保護され里親候補さんのお宅へトライアルに出かけている「おかきくん」の弟猫なのだそうです。

ケージの中にいるおかき弟くんは、イカ耳になり投稿主さんを警戒中。全身から「触らないで！」「こっちに来ないで！」というオーラを出していたといいます。人間のことが怖くて仕方ないのでしょう。

シャーの瞬間に触れたものは？

ケージの扉を開けて手を差し出す投稿主さんを警戒するおかき弟くん。勢いよく「シャー！」と威嚇した瞬間、口に何かが触れたといいます。それは、投稿主さんが手に持っていた猫用おやつ！おかき弟くんは思わず口元をペロペロして、しっかり味わった様子だったとのこと。

そこからは、投稿主さんがケージ内に手を伸ばしても威嚇しなかったそう。イカ耳のまま身を低くし、おやつをペロペロし始めたそうです。おやつは高速でおかき弟くんの口に吸いこまれていったのだとか。

無心になる美味しさ

捕獲されたときは3日くらいごはんを食べなかったというおかき弟くん。保護猫のなかでも警戒心が強いほうだとわかります。少しずつ警戒心はやわらいでいるものの、おやつがないときはまだ耳が見えないくらいイカ耳状態になってしまうそうです。

威嚇することも忘れてペロペロが止まらなくなってしまったおかき弟くん。人の手から渡されるおやつがとてつもなく美味しいことを知れば、人馴れも早いかもしれません。トライアル中の兄猫のおかきくんに続き、おかき弟くんにも素敵な里親さんが見つかりますように。

おやつが口に触れたとたんに変化を見せたおかき弟くんの投稿には、視聴者から「一瞬で懐柔されてるのが面白い可愛い」「コワい…ウマイ…コワい…ウマい脳内ループしてそう」などのコメントも届いていました。

「BAKENEKO CAFE｜化猫茶屋」は、東京都新宿区にある保護猫カフェによるXアカウントです。おかき弟くんの他、たくさんの保護猫たちの姿が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「BAKENEKO CAFE｜化猫茶屋」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。