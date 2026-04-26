《新作》カスタード祭りだァァァーーッ！！【ローソン】食べ逃したくない「口福スイーツ」

【ローソン】は、4月7日と14日の2週連続で、カスタードを主役にした新作スイーツを発売。さまざまな形で楽しめる数々は、どれも見逃せないものばかりです。そこで今回は、絶賛販売中のカスタードスイーツのうち、4月7日に発売された「口福スイーツ」に注目！

リッチな味わいの贅沢プリン

「心ほどけるカスタード」と題して発売されたカスタードスイーツの1つが「Uchi Café たまごのとろける生プリン」です。たまご・砂糖・牛乳・生クリームのみで作られているため、素材の味わいをより濃く感じられそう。@sujiemonさんも「素朴ながらも味わい深いプリン」と絶賛する、王道のカスタードプリンとなっています。

ご褒美ティータイムのお供に

「Uchi Café カスタードモンブラン​」は、スポンジの上のカスタードをマロンクリームでドーム状に包んだスイーツ。表面にはホイップクリームもトッピングされているため、ホイップ・マロン・カスタード、3種類のクリームを一度に味わえます。上品なコクを感じられそうなクリームは、コーヒーや紅茶との相性も良さそうです。

ホイップたっぷりでご褒美感アップ

「Uchi Café たまごのふわほわロールケーキ」は「ふわほわカステラ風味の生地」（公式サイトより）が特徴的。スポンジ生地ではなく、たまごと蜂蜜の風味豊かな生地を使っているため、ホイップやカスタードと一緒に食べると、口の中がたまごのコクと甘みで満たされそう。

こだわりを感じるパイ生地とカスタード

2種類のカスタードクリームと、パイ生地の食感がポイントの「Uchi Café カスタードパイシュー」。公式サイトによると「シュー生地に48層のパイ生地」をのせているそうで、パイ生地らしいサクサク感を楽しめそう。カスタードは発酵バター入りと北海道産牛乳入りの2種類を使っており、たまご感に加えてミルキーさも味わえそうです。

カスタードのコクと甘さが魅力の【ローソン】の新作スイーツは、全部で7種類。見た目はシンプルですが、想像以上のクオリティの高さにきっと驚くはず。ぜひ食べ逃さないで！

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※こちらの記事では@sujiemon様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる