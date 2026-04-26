安倍晋三元首相の妻で、現在は公益財団法人「社会貢献支援財団」会長をつとめる安倍昭恵さん（63）が26日、文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜前9・00）にゲスト出演した。

旧知の間柄の番組MCでフリーアナウンサーの生島ヒロシ（75）が「（昭恵さんが）居酒屋のUZU（ウズ）をやられて、あの頃に出会った人が“昭恵さんから名刺いただいた。ウズに行ったらもらったんだよ”って言って、昭恵さんの携帯番号が書いてあって心配したんですけど」と、携帯電話の番号を多くの人に教えていることを心配してみせた。

すると、昭恵さんは「皆さんに心配されているんですけど、ずっと自分の携帯電話の番号は変わっていなくて、その名刺配りまくっているので、もうどれくらい配ったか分からないんですよ」と言い、「何千枚とか配ってるんですけど、全然電話はかかってこない。かけてくるのは週刊誌の記者くらい」と明かした。

そして、「だから基本的に知らない番号は出ない。週刊誌の記者さんも昔は出てたんですね。いろいろ質問されて意地悪なこと書くんだろうなと思ってもちゃんと答えていたんですね。それで何も書いてもいいけれども、これだけは絶対に書いてくださいね、と1時間くらいおしゃべりして最後にこれを書いてくださいっていうと、分かりましたって書いてくださることもあって。ただちょっといろいろ森友とかあった時から、私がやたらなことを言うと主人に迷惑をかけてはいけないなと思ったので、黙っているのが一番いいのかなって、それ以来マスコミは一切出ないと決めたんですけれども」と話していた。