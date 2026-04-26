中尾明慶＆仲里依紗、結婚13周年「夫婦のリアルな夜」に赤裸々トーク 10年前の写真に「激ヤバ」「これは恥ずい」
俳優の中尾明慶が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻で俳優の仲里依紗と結婚13周年を迎え、赤裸々な夫婦トークを展開した。
【動画】10年前の写真も公開…赤裸々トークを繰り広げた中尾明慶＆仲里依紗
「【祝13周年】結婚記念日を迎えた夫婦のリアルな夜がなんか恥ずかしい」と題した動画に登場した中尾と仲夫妻。10年前の結婚記念日に撮った仲むつまじいプリを公開。おもしろがる中尾に対して、仲は「激ヤバ」「これは恥ずい」と照れていた。
結婚13周年を迎え、仲は「23歳から私、一緒にいるんだけど」「ほぼ一緒にいるんだよ、怖くない？」と語り時の流れをしみじみと実感していた。お互いの変化などを赤裸々に語り合った2人。中尾は仲に対して「何よりも健康が第一ですよ」とメッセージを贈り、仲は、レディー・ガガの米・ニューヨークでのライブに行けず悔しい気持ちにした自身の経験を踏まえ「諦めちゃいけない！」という強い思いを訴えた。
動画には「10年経ってもこんなに仲の良い夫婦 憧れ」「素敵なご夫婦だなぁって改めて思いました」「ほんとに理想の夫婦です！」といったコメントが寄せられた。
【動画】10年前の写真も公開…赤裸々トークを繰り広げた中尾明慶＆仲里依紗
「【祝13周年】結婚記念日を迎えた夫婦のリアルな夜がなんか恥ずかしい」と題した動画に登場した中尾と仲夫妻。10年前の結婚記念日に撮った仲むつまじいプリを公開。おもしろがる中尾に対して、仲は「激ヤバ」「これは恥ずい」と照れていた。
動画には「10年経ってもこんなに仲の良い夫婦 憧れ」「素敵なご夫婦だなぁって改めて思いました」「ほんとに理想の夫婦です！」といったコメントが寄せられた。