日向坂46の「Kind of love」が1位に！今注目の歌詞ランキングに絢香、EXILEら初登場

歌詞検索サービス「歌ネット」が、4月23日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、日向坂46の「Kind of love」が初登場。2026年5月20日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。四期生の藤嶌果歩が初の単独センターを務める。歌は＜Kind of love Kind of love 好きなような気がする 友達のはずだったのに 青空が眩しい＞と幕を開ける。どうして＜僕＞は＜君＞を見つめてしまうのか。＜君＞のことが好きなのか。もっと＜君＞を知りたい…。そんな揺れる心模様を描いたラブソングとなっている。

2位には、絢香の「OK! GO!」が初登場。2026年5月6日にリリースされる新曲であり、バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系）放送30周年となる4月からの新テーマソングだ。すべてを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められた1曲。聴くひとの心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、土曜日の朝をポジティブに彩る。絢香は同曲について、「土曜日の朝、この曲が皆さんの背中を優しく、時に力強く押すハッピーなエールになれたら嬉しいです。」とコメントを寄せている。

3位には、EXILEの「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」が初登場。2026年5月20日にリリースされるベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』収録曲。MVではEXILEとB’zの松本孝弘の共演シーンがメインステージで繰り広げられる。まさに曲タイトルにふさわしい、音楽・ダンス・ファッションが最高純度で混ざり合ったシリーズ最高到達点とも言える作品に。キャリアを重ねた今のEXILEだからこそ表現できる、アーティストとしての本質的な強さが存分に映し出された映像となっている。

5位には、BURNOUT SYNDROMESの「ROCKET」が初登場。2026年5月20日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『Dr.STONE』最終章のEDテーマ曲だ。BURNOUT SYNDROMESは同曲について、「宇宙を目指す千空たちの想いをのせた歌になっています。第1期の主題歌『Good Morning World!』にはじまって、TVスペシャルの『Good Morning [New] World!』を担当させていただき、そして、最終クールのエンディングとして『ROCKET』を歌わせていただいて本当に光栄です。『Dr.STONE』と一緒に歩んでこられたのは私たちにとっても宝物の時間です」とコメントしている。

9位と10位には、HYDEの「SMILING」と「DIE HAPPILY」がそれぞれランクイン。いずれも2026年5月13日にリリースされるニューアルバム『JEKYLL』収録曲だ。「SMILING」には、ももいろクローバーZのリーダー・百田夏菜子が特別出演。楽曲の世界観を表現するために、HYDEとも親交が深い百田にオファー。新潟県小千谷市の雪原で撮影され、美しく叙情的な映像に仕上がった。

【2026年4月23日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Kind of love／日向坂462位 OK! GO!／絢香3位 24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘／EXILE4位 SHOOTING STAR (LUMINOUS)／HIM5位 ROCKET／BURNOUT SYNDROMES6位 リフレイン／シャイトープ7位 LOVE GOES 〜OUTRODUCTION; SPINNING AROUND／HIM8位 WARAiNA／ONE N’ ONLY9位 SMILING／HYDE10位 DIE HAPPILY／HYDE